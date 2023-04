EN DIRECT - PSG: face à la crise, Al-Khelaïfi présent à l’entraînement ce vendredi

Leader du championnat, le Paris Saint-Germain se rend à Nice ce samedi pour l'une des belles affiches de la 30e journée de Ligue 1. Après deux défaites consécutives, le club francilien se retrouve sous la menace de ses concurrents et Christophe Galtier est sous pression. L'entraîneur parisien va retrouver son ancienne équipe à l'occasion de ce choc face aux Aiglons et prend la parole avant un déplacement périlleux pour son équipe. La conférence de presse PSG est à suivre en direct commenté sur le site et l'application RMC Sport à partir de 13h.

Al-Khelaïfi échange avec Galtier Discussion en cours entre Nasser Al-Khelaïfi et Christophe Galtier.



Mbappé est bien là Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos font le tour du terrain en marchant. Les absents à la séance : Bernat, Verratti, Pembélé, Neymar et Kimpembe. Mbappé bien présent au lendemain de la grosse polémique sur la vidéo de la campagne de réabonnement.



Al-Khelaïfi en grande discussion avec Campos Un peu de retard sur le début de séance. Les gardiens étaient déjà sur la pelouse, ils sont finalement rentrés au vestiaire. Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos sont en grande discussion.



Verratti forfait pour Nice Le point médical du PSG : - Marco Verratti restera en soins pour une lésion musculaire aux ischios jambiers droits. Un nouveau point sera fait dans 4 jours. - Juan Bernat restera en soins aujourd’hui pour une contusion de la cheville droite.



Al-Khelaïfi présent à l’entraînement ce vendredi Le président du PSG est présent au Camp des Loges. Il va assister à la séance d'entraînement ce vendredi à partir de 11h. AP



Les retrouvailles de Galtier avec Nice Moins d'un an après son départ de Nice, Christophe Galtier va retrouver le public de l'Allianz Riviera. Forcément un match spécial pour celui qui a quitté les Aiglons afin de relever un nouveau défi au PSG. Interrogé sur les retrouvailles avec celui dont il a été l'adjoint la saison passée, Didier Digard a eu un mot pour 'Galette' mais ne croit pas que cela va perturber les Niçois. "Ni le fait qu'il (Galtier) soit sous pression, ni le club de Paris... nous, cela ne nous change rien, a confié l'entraîneur azuréen en conférence de presse ce jeudi. On est focalisés sur l'envie de renouer avec le succès, pour une fois dans un stade comble. Sincèrement, c'est grâce à eux que le stade est rempli. Mais le fait qu'ils soient dans une passe un peu moins bonne ou que leur coach ait été le coach ici la saison passée ne change rien."



Galtier interrogé sur l'affaire Mbappé? Au lendemain des critiques publiques de Kylian Mbappé contre une vidéo publiée par le PSG, Christophe Galtier pourrait bien être questionné sur cet imbroglio et sur son impact dans la préparation du duel contre Nice.



La conférence de presse de Galtier à 13h Selon les informations de RMC Sport, le PSG cherche déjà un entraîneur afin d'anticiper un éventuel départ de Christophe Galtier. Le technicien francilien, lui, a tenté de remobiliser son groupe après la défaite face à Lyon. Mais le coach fait face à la défiance d'une partie de son vestiaire. C'est dans ce complexe compliqué que 'Galette' va prendre la parole ce vendredi à la veille du déplacement à Nice.



Battu par Rennes et Lyon lors des deux derniers matchs de Ligue 1, le PSG traverse une crise sportive ces dernières semaines. Mis sous pression par Lens et l'OM, seulement à six points, le club francilien va rapidement devoir gagner pour se donner de l'air en tête du classement. Et ce week-end, lors de la 30e journée de Ligue 1, le PSG va devoir négocier un déplacement aux allures de piège à Nice. Face à l'équipe d'un Didier Digard toujours invaincu, le groupe de Christophe Galtier doit redresser la tête alors que le "Mbappégate" est venu perturber la préparation du match face aux Aiglons.