PSG: la spectatrice heurtée involontairement par Mbappé raconte l’incident et sa rencontre avec le joueur

Le PSG a validé, samedi dernier à Strasbourg, son 11e titre de champion de France. Durant l’échauffement, Kylian Mbappé a tiré involontairement sur une spectatrice à la Meinau. En sang et sonnée sur le coup, la jeune femme raconte à France 3 cet incident.

Le PSG est certes parvenu à décrocher son 11e titre de champion de France le week-end dernier contre Strasbourg, mais Kylian Mbappé a mal commencé sa soirée en tirant involontairement sur une spectatrice présente à la Meinau. En sang, cette dernière a tout de même pu compter sur le soutien du Français, directement parti la voir.

Pour France 3, la jeune femme qui fêtait sa première fois à la Meinau raconte cet incident: "J’ai ressenti une grande douleur, j’étais KO, je n’ai rien compris. J’étais stressée, j’étais sous le choc, j’ai eu très peur. Je me souviens d’avoir vu Kylian me prendre le bras et m’amener voir les secouristes. Il est resté plusieurs minutes."

S’il n’a pas trouvé le chemin des filets contre les Strasbourgeois, Mbappé a su se faire pardonner auprès de la spectatrice.

"Il a un grand cœur, il est très gentil"

Néguine Razavifard reste heureuse d’avoir pu compter sur le soutien de celui pour qui elle avait fait exprès le déplacement à la Meinau: "Il a un grand cœur, il est très gentil, là, j'en ai eu la preuve. Moi qui voulais le voir jouer, je l'ai vu de près. C'est une très belle personne."

Mbappé avait pris le temps d’accompagner la jeune femme auprès des soigneurs, mais pas seulement: "Kylian est venu me voir plusieurs fois, je crois, c'est dommage parce que vu l'état dans lequel j'étais, je n'ai même pas pu profiter de sa présence. Il m'a même fait un câlin." En dédommagement, la supportrice a eu droit à un maillot offert par le Parisien: "Je ne devais vraiment pas être dans mon état normal, j'ai même oublié de lui demander de me le dédicacer. Peut-être un jour, mais pas tout de suite, je vais attendre que mon nez soit en état."

Pas une première pour Mbappé

Ce n’est pas la première fois que Mbappé "allume" involontairement un supporter dans les tribunes. En décembre 2022, l’actuel meilleur buteur de Ligue 1 affrontait le Maroc avec l’équipe de France durant la demi-finale de la Coupe du monde. Encore durant son échauffement, l’attaquant a envoyé un missile qui a atterri sur la tête d’un supporter alsacien. Comme samedi dernier, Mbappé avait pris le soin de prendre des nouvelles du fan: "C'est Olivier Giroud qui lui a fait un signe pour l'avertir. Il est donc venu spontanément vers moi, c'est quand même un très beau geste. Tout ce que j'ai entendu, c'est les copains autour qui criait "Kylian, Kylian". Mais moi, je n'ai aucun souvenir. Ils en ont plus profité que moi", avait-il expliqué dans des propos retranscrits par France Bleu.

S’il n’a pas eu de maillot, le supporter a tout de même reçu le ballon avec lequel il avait été assommé: "Pour lui donner encore plus de valeur, j'espère pouvoir rencontrer Kylian et qu'il me mette une petite signature sur le ballon. Ça rendrait ce moment encore plus inoubliable."