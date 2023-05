Trophées UNFP: Mbappé élu meilleur joueur de Ligue 1 pour la quatrième fois

Kylian Mbappé a été élu meilleur joueur de Ligue 1 pour la quatrième fois de suite ce dimanche, lors des Trophées UNFP. Une accumulation de titres que l'attaquant français doit entre autres à des statistiques hallucinantes, dans une saison pourtant contrastée du Paris Saint Germain.

Déjà récompensé en 2019, 2021 et 2022 (pas de cérémonie en 2020, en raison du Covid), Kylian Mbappé a de nouveau été désigné meilleur joueur de Ligue 1 aux Trophées UNFP. L'attaquant parisien et capitaine de l'équipe de France était en compétition avec son coéquipier Lionel Messi, les Lensois Seko Fofana et Loïs Openda, et le Lillois Jonathan David.

Un record de buts à aller chercher

Kylian Mbappé a encore écrasé les statistiques cette année et encore vécu une saison frustrante, de nouveau champion de France avec le Paris Saint-Germain, certes, mais à nouveau éliminé très tôt en Ligue des champions. Au total, l'attaquant français cumule 40 buts et 10 passes décisives en 42 matchs disputés toutes compétitions confondues.

Dans cette saison, où il est déjà champion de France, il ne lui reste plus que le titre de meilleur buteur à conquérir, sa cinquième couronne d'affilée, pour rejoindre la légende Jean-Pierre Papin, roi des canonniers de 1988 à 1992. Il devance toujours Alexandre Lacazette, avec 28 buts contre 27 pour le Lyonnais.

Une déception en Ligue des champions

Sa saison a été mouvementée, traversée de nombreuses polémiques, le "penaltygate" avec Neymar, la campagne de réabonnement avec son club, avec la FFF (Fédération française) pour les droits à l'image ou les propos de Noël le Graët sur Zidane...

Après l'élimination sèche à Munich (2-0, 1-0 à l'aller) en 8e de finale de Ligue des champions le 8 mars dernier, Kylian Mbappé était resté amer: "Comme je l'ai dit à ma première conférence de presse de Ligue des champions cette saison, on allait faire le maximum. Notre maximum, c'est ça, c'est la vérité."

Le record de Cavani battu

Toujours sous contrat avec le PSG la saison prochaine, l'attaquant dispose d'une option pour étendre son bail pour une saison supplémentaire, à sa discrétion. "Je suis Parisien", répond-il régulièrement aux questions sur son avenir. Il a même plaisanté, sourire aux lèvres: "Si je liais mon avenir à la Ligue des champions je serais parti très loin, et je ne manque pas de respect au club".

Cette saison, Kylian Mbappé a réussi à battre le record de buts marqués sous la tunique parisienne, jusqu'ici détenu par Edinson Cavani (200 buts) et continue de l'améliorer jour après jour. Il en est à 211 buts à une journée de la fin. Son 201e but, ou celui de la victoire à Marseille (3-0) cette saison restent "des moments qui feront date, chaque footballeur joue pour ne pas être oublié, avec ça je pense qu'on se souviendra de moi ici", disait-il.