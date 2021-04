Pochettino: "Je me battrai de toutes mes forces pour que Mbappé reste au PSG"

Dans un entretien donné à l’émission El Larguero sur la Cadena Ser, Mauricio Pochettino s'est montré optimiste concernant les prolongations de Neymar et Kylian Mbappé au PSG.

Ce sont deux dossiers extrêmement importants pour le PSG. Arrivés dans la capitale à l’été 2017, respectivement en provenance de Barcelone et Monaco, Neymar et Kylian Mbappé seront en fin de contrat en juin 2022. Concernant le Brésilien, il n’a jamais été aussi proche de prolonger son aventure avec Paris, comme l’expliquait RMC Sport dès février. Mbappé, lui, est l’objet de nombreuses rumeurs, certaines évoquant chaque jour ou presque un intérêt prononcé de la part du Real Madrid.

Pochettino affiche son optimisme

Comme indiqué par RMC Sport, et contrairement à ce qui a été avancé par des médias espagnols, le champion du monde n’a pas dit à ses dirigeants qu’il voulait rejoindre les Madrilènes. Les négociations continuent entre le jeune attaquant français et le PSG. Questionné sur ces deux dossiers jeudi soir dans l’émission El Larguero sur la Cadena Ser, Mauricio Pochettino s’est montré rassurant. Et déterminé.

"Le club met tout en œuvre pour garder Neymar et Mbappé. Je suis tout aussi optimiste sur le fait que Mbappé reste. Pour le club, la priorité est que les joueurs avec la qualité de Mbappé et Neymar restent. On ne pense pas à un plan sans ces joueurs", a déclaré l’entraîneur argentin. Relancé sur l’éventualité de voir Mbappé porter à l’avenir un maillot blanc, autrement dit celui du Real, Pochettino a une nouvelle fois été très clair : "Après avoir partagé trois mois avec lui, je me battrai de toutes mes forces pour qu'il reste ici avec nous. Le club et moi, nous nous battrons pour qu'il soit avec nous."

"L'objectif est de garder les meilleurs joueurs", a martelé Pochettino, convaincu que le PSG est capable de "garder Neymar et Kylian pour de nombreuses années."