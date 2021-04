PSG-Bayern: Neymar et Mbappé méritent mieux que la Ligue 1 selon Carragher

Au nivau attendu face au Bayern Munich lors des quarts de finale de Ligue des champions, Neymar et Kylian Mbappé meriteraient mieux que la Ligue 1 selon Jamie Carragher, aujourd'hui consultant pour CBS Sports.

Pour la deuxième année de suite, le PSG se retrouve dans le dernier carré de la Ligue des champions. En sortant d'abord le FC Barcelone lors des huitièmes de finale puis le Bayern Munich, tenant du titre de la compétition, la formation parisienne a assumé ses ambitions aux yeux de l'Europe.

Sur cette double-confrontation face au Bayern Munich, Neymar et Kylian Mbappé se sont montrés aussi au niveau attendu, tous les deux décisifs lors de la victoire à l'aller en terre allemande (3-2). Et très entreprenants aussi ce mardi au Parc des Princes, malgré un gros manque de réussite.

"La Ligue 1 est un championnat moyen"

Consultant pour la chaîne CBS Sport, Jamie Carragher a insisté sur l'importance de la Ligue des champions pour juger Neymar. "Son héritage au club dépendra de la Ligue des champions. C'est pour ça qu'il est allé là-bas, pour faire quelque chose que le club n'a jamais fait auparavant et aussi pour gagner le Ballon d'Or, rappelle l'ancien défenseur de Liverpool, vainqueur de la Ligue des champions en 2005. Il est également parti de Barcelone pour sortir de l'ombre de Messi, il sentait qu'il ne pourrait pas gagner le Ballon d'Or là-bas."

Pour autant, la présence de Neymar au PSG ne ravit pas Jamie Carragher. "Je n'aime pas le voir là-bas, au PSG. Je ne pense pas que des joueurs de qualité comme Neymar ou Mbappé devraient jouer pour le PSG. Ils ne devraient pas jouer dans le championnat français, c'est un championnat médiocre, moyen, a critiqué Carragher. Ils ne devraient pas évoluer semaine après semaine en Ligue 1, ce n'est pas assez bon."

Neymar assure "être plus heureux qu'avant"

Pour Jamie Carragher, le transfert de Neymar au PSG serait donc un échec si le club parisien ne vient pas à remporter la Ligue des champions. Homme du match ce mardi selon l'UEFA, le Brésilien affichait lui un autre visage. "Évidemment, je me sens très à l'aise et chez moi ici au PSG. Je me sens plus heureux qu'avant, répondait Neymar au sujet de sa prolongation à une chaîne brésilienne. Ce n'est plus un sujet."

Après cette nouvelle qualification en demi-finales de Ligue des champions, le président Nasser Al-Khelaïfi souhaite en tout cas poursuivre sur le projet en cours. "On a beaucoup investi dans ce club pour gagner la Ligue des champions et tous les trophées en jeu. Neymar et Kylian (Mbappé) n’ont pas d’excuses pour partir, a estimé le dirigeant qatari au micro de RMC Sport. On a vraiment tout pour gagner tous les tournois. On est une grande équipe aujourd’hui."