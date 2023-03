PSG: "Je me sens toujours légitime", assure Galtier qui "prépare" la saison prochaine avec Campos

En conférence de presse ce vendredi, à deux jours de la réception de l'OL en Ligue 1 (ce dimanche à 20h45), Christophe Galtier a abordé son avenir. L'entraîneur du PSG se sent toujours "légitime" pour occuper son poste et assure préparer la saison prochaine.

Depuis l'élimination du PSG face au Bayern Munich lors des huitièmes de finale de Ligue des champions, l'avenir de Christophe Galtier pose forcément question. Sous contrat jusqu'en juin 2024, le technicien français s'est montré déterminé ce vendredi quant à son futur au sein du club de la capitale.

"Beaucoup de discussions sur la préparation"

"Je me sens toujours légitime d'être toujours l'entraîneur du PSG, a répondu Christophe Galtier en conférence de presse. On prépare avec Luis Campos et notre président la saison prochaine. Il y a beaucoup de discussions sur la préparation, la manière dont on va dessiner notre effectif."

Leader du championnat avant la réception de l'OL dimanche (20h45) lors de la 29e journée de Ligue 1, le PSG a sept points d'avance sur l'OM avant le sprint final. "Mon quotidien, ce sont ces 10 matchs avec la grande détermination d'aller chercher le titre de champion de France", a indiqué Galtier. Sorti en Coupe de France par l'OM, le PSG n'a plus que le championnat à jouer en cette fin de saison.

Depuis l'élimination du PSG en Ligue des champions, plusieurs rumeurs ont circulé quant au poste d'entraîneur pour la prochaine saison. Le nom de Thomas Tuchel avait même été mis en avant pour un retour mais le technicien allemand s'est engagé récemment avec le Bayern Munich, en remplacement de Julian Nagelsmann.