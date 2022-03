PSG: Verratti suspendu pour ses propos contre l'arbitrage

La commission de discipline de la LFP a infligé deux matchs de suspension (dont un avec sursis) à Marco Verratti, coupable d'avoir vivement critiqué l'arbitrage au terme du match perdu par le PSG à Nantes.

Sa sortie médiatique à La Beaujoire lui coûte cher. Marco Verratti s'est vu infliger un match de suspension ferme et un autre avec sursis par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP). L'instance, qui s'est réunie mercredi, avait été saisie par le Conseil national de l'éthique de la Fédération française de football (FFF), à la suite des déclarations du milieu de terrain italien du Paris Saint-Germain sur l'arbitrage du match perdu le 19 février par les Parisiens sur la pelouse du FC Nantes (3-1).

La suspension ne prenant effet que mardi 8 mars, Marco Verratti sera absent pour le match PSG-Bordeaux prévu dimanche 13 mars en Ligue 1.

"On s'est fait ch... dessus"

"Ce n'est pas possible qu'on prenne 10 cartons jaunes (6 en réalité, ndlr). On ne peut pas parler avec l'arbitre (M. Lesage), on ne peut rien faire. C'est le seul arbitre au monde qui peut faire une chose comme ça (...) Parfois les arbitres il faut prendre les responsabilités, parce que là on s'est fait ch... dessus avec les arbitres", avait lancé le joueur du PSG.

Selon le barème disciplinaire de la FFF, Verratti risquait deux matches de suspension si ses propos étaient jugés "excessifs" ou "déplacés", trois matches s'ils étaient jugés "blessants" ou "susceptibles d'offenser une personne", et cinq matches s'ils étaient jugés "grossiers" ou "injurieux".

Entre temps, la commission de discipline avait confirmé la suspension, en raison d'une accumulation de cartons jaunes, de Kylian Mbappé pour le déplacement du PSG à Nice ce samedi en Ligue 1. L'attaquant parisien avait reçu à Nantes un troisième carton jaune en dix matches de championnat.