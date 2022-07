PSG: "Je n’ai peur de rien", Ekitike affiche sa grande confiance et ses ambitions

Arrivé cet été au PSG en provenance du Stade de Reims, après une saison à dix buts en Ligue 1, Hugo Ekitike se veut confiant sur sa future réussite dans la capitale, comme il l'explique dans un entretien au Parisien.

Il y a un peu plus d’un an, il évoluait encore au Danemark, dans le modeste club de Velje, à l’ouest de Copenhague. Dimanche, il pourrait faire ses grands débuts avec le PSG. Prêté par le Stade de Reims avec une option d’achat obligatoire estimée à 36 millions d’euros, Hugo Ekitike a des chances d’être dans le groupe qu’annoncera vendredi matin Christophe Galtier pour affronter le FC Nantes, à Tel Aviv (Israël), à l’occasion du Trophée des champions. Privé de la tournée au Japon en raison d’un problème de visa, le nouvel attaquant parisien (20 ans) a hâte d’évoluer sous ses nouvelles couleurs.

"Une grande confiance en moi"

Et il ne manque pas d’ambition. "J’ai une grande confiance en moi car je sais que sans cela je ne serais pas là aujourd’hui. Mon football ne m’a jamais trahi sur le terrain. Je préfère voir les choses en me disant que ce qui peut arriver sera encore meilleur, plutôt que l’inverse. J’ai zéro doute sur ce que je suis capable de faire !", explique-t-il ce jeudi dans une interview au Parisien. Buteur à dix reprises la saison dernière en Ligue 1, puis ralenti dans sa progression par une blessure à une cuisse, qui l’a laissé à l’infirmerie de fin février à début mai, Ekitike change totalement de dimension avec cette signature chez le champion de France en titre, candidat déclaré à la victoire finale en Ligue des champions. Mais ce transfert ne l’effraie pas.

"Le danger n’est pas entré pas dans ma réflexion. Tous ceux qui se sont positionnés étaient de grands clubs. Je n’ai peur de rien, j’ai envie de découvrir le haut niveau. Le PSG est le plus grand club en France, mais aussi dans le monde. À partir du moment où on est ambitieux et on sait ce qu’on veut, pourquoi procéder par étapes ? C’est comme ça que j’ai réfléchi. Pour moi, on ne naît pas grand, on le devient !", ajoute celui qui était également courtisé par Newcastle cet été. Séduit notamment par le discours de Luis Campos, le nouveau conseiller football du club de la capitale, il assure ne pas être inquiet pour son temps de jeu : "Je l’appréhende super bien parce qu’au PSG, la cadence des matchs n’est pas la même qu’ailleurs."

Après le Trophée des champions, Paris débutera la nouvelle saison de Ligue 1 le 6 août sur le terrain de Clermont, avant d'accueillir Montpellier au Parc le week-end suivant.