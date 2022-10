PSG: "Je suis fière de l’homme qu’il devient", confie la mère de Kylian Mbappé

Présent à Nîmes auprès d’enfants ce mercredi dans le cadre d’une journée organisée par son association 'Inspired by KM', Kylian Mbappé était accompagné de sa mère, Fayza Lamari. Cette dernière n’a pas masqué sa fierté devant la personnalité que développe son fils.

Des arènes mais pas de corrida. Annoncé mardi à Madrid pour assister à une corrida par des médias espagnols, Kylian Mbappé était en réalité présent à Nîmes ce mercredi. Pas de tauromachie au programme mais une journée auprès d’enfants organisée par son association, 'Inspired by KM'. Entouré de sportifs de haut niveau, tels que Clarisse Agbegnenou et Audrey Tcheuméo, ou de personnalités du monde du spectacle, comme Jamel Debbouze et Michèle Laroque, l’attaquant s’est offert une pause de respiration dans une actualité très chargée autour de son nom au PSG.

>> Malaise Mbappé au PSG: les infos en direct

Une journée organisée pour des enfants par l’association de Kylian Mbappé

S’il n’a pas évoqué son actualité au lendemain du match nul face à Benfica (1-1) en Ligue des champions, alors qu’il souhaite désormais quitter au plus tôt le club parisien, l’international français a confié son bonheur de pouvoir venir en aide à la jeunesse : "Dans la vie, il n'y a pas que des choses faciles. Sinon, ce serait trop facile. Mais les enfants doivent continuer à s'accrocher. Il faut les aider, leur donner les bons messages, les bons ingrédients, les guider. C'est eux qui réaliseront leurs rêves."

Une journée passée également auprès de sa mère, Fayza Lamari. L’occasion pour la presse de interroger Mbappé sur le regard que porte celle-ci sur sa trajectoire : "Il y a ta maman derrière toi, tu as rendu fière ta maman ?", est adressé à Kylian Mbappé. "Je pense, je pense que oui", répond ce dernier.

La question est alors relayée à la principale intéressée, qui délivre un message tendre pour son fils : "Alors autant le football, c’est pour lui. Quand il est champion du monde, en tant qu’ancienne sportive, effectivement je suis contente mais là où je suis la plus fière, c’est l’homme qu’il devient. Le temps n’est pas fini. Il a le temps encore de devenir un homme, mais aujourd’hui je suis fière de lui, forcément."