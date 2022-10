PSG: en pleine tempête médiatique, Mbappé "donne le sourire" à des enfants à Nîmes

Au lendemain du match nul du PSG en Ligue des champions contre le Benfica (1-1), Kylian Mbappé était en déplacement à Nîmes auprès des enfants pour son association "Inspired by KM".

Qu'importe les échos sur son avenir qu'il ne souhaite plus inscrire au Paris Saint-Germain ou les révélations de Mediapart sur des comptes Twitter qui auraient été payés par le club de la capitale pour le cibler sur les réseaux sociaux, Kylian Mbappé a "pris du plaisir" à se rendre aux Arènes de Nîmes pour un événement avec des enfants et son association Inspired by KM.

"Tout ce qui m'est arrivé ici, c'est magnifique. C'est parce que j'ai continué à croire en mes rêves et que je veux que ces enfants aient la même opportunité que j'ai eue. C'est-à-dire cette chance de pouvoir croire en mes rêves et d'accéder à mes rêves", a-t-il déclaré mercredi, au lendemain du nul 1-1 du Paris Saint-Germain contre Benfica en Ligue des champions.

Ses prochains objectifs? "Une deuxième Coupe du monde, après je ne sais pas"

"Dans la vie, il n'y a pas que des choses faciles", a-t-il toutefois admis. "Sinon, ce serait trop facile. Mais les enfants doivent continuer à s'accrocher. Il faut les aider, leur donner les bons messages, les bons ingrédients, les guider. C'est eux qui réaliseront leurs rêves", a-t-il également déclaré, en présence de sa mère Fayza Lamari.

Lorsqu'il lui a été demandé ce derrière quoi il courait actuellement, Kylian Mbappé a simplement répondu: "Pour l'instant, une deuxième Coupe du monde. Après, je ne sais pas".

Puis Kylian Mbappé a expliqué son engagement par rapport aux enfants: "J'ai toujours dit que j'ai une relation particulière avec les enfants. Il n'y a pas longtemps, j'étais un enfant. J'aime beaucoup passer du temps avec eux, leur donner le sourire. C'est quelque chose d'important pour moi. (...) J'ai l'impression qu'ils m'aiment bien, j'ai bien été reçu. J'ai pris autant de plaisir qu'eux. Ce n'est pas une faveur que je suis venu faire. J'ai pris mon plaisir à venir et à partager du temps avec eux".