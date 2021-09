PSG: "Je veux graver mon nom dans l’histoire du club", annonce Hakimi

Auteur d’un début de saison très séduisant, Achraf Hakimi affiche ses ambitions avec le PSG. Dans un entretien diffusé par le club parisien, le latéral droit marocain explique vouloir marquer les esprits dans la capitale.

Ce n’est pas le renfort le plus clinquant de l’été. Mais c’est peut-être le plus précieux. Alors que le PSG courait après un latéral droit de haut niveau depuis plusieurs saisons, Achraf Hakimi a débarqué début juillet avec le visage d’une bonne pioche. En quelques semaines, l’ancien joueur de l’Inter (recruté pour 60 millions d’euros) a conquis tout le monde dans la capitale. Ses coéquipiers, son coach, les supporters et les observateurs. Tous saluent les débuts prometteurs de l’international marocain (36 sélections, 4 buts). Lui-même semble ravi par son intégration, comme il l’a confié lors d’un entretien diffusé par le PSG avant le déplacement à Metz, ce mercredi en Ligue 1 (21h).

"Ça se passe très bien. Je suis heureux dans cette ville et cette équipe incroyables. Tout le monde est très aimable avec moi, explique le défenseur de 22 ans. Quand je me serai posé, j’irai découvrir la ville, dont on ne me dit que du bien. J’ai très envie de la connaître et d’en profiter (…) Pour l’instant, j’ai dîné près de la Tour Eiffel. Je me suis promené le long du musée du Louvre et je me suis baladé un peu."

Le deuxième joueur le plus utilisé par Pochettino

Avec 626 minutes disputées depuis le début de saison, Hakimi est le deuxième joueur le plus utilisé par Mauricio Pochettino jusqu’à présent (à égalité avec Presnel Kimpembe). Juste derrière Ander Herrera (650 minutes). Loin devant la deuxième recrue estival Georginio Wijnaldum (402 minutes). Hormis son entrée en jeu dimanche face à l’OL (2-1), il a été titularisé lors de toutes les rencontres. De quoi le conforter dans son choix.

"Je suis honoré d’avoir signé à Paris, assure le natif de Getafe, dans la banlieue de Madrid. Un grand club, historique, ambitieux. Vous savez l’excellente équipe qu’on a, les joueurs qui sont ici et ceux qui veulent venir. Je suis heureux de faire partie de ce club. J’espère y faire de belles choses et laisser mon nom dans son histoire (…) Essayer de gagner, d’atteindre les objectifs collectifs, de remporter tous les trophées possibles. Et personnellement, profiter et graver mon nom dans l’histoire du PSG."