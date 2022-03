PSG: Kombouaré va vendre son but mythique face au Real Madrid en NFT

Selon Le Parisien, Antoine Kombouaré s’apprête à vendre aux enchères des NFT (jetons non fongibles) de son célèbre but de la tête face au Real Madrid en 1993. L’ancien défenseur du PSG s’est associé à Luc Dayan, l’ancien président de Lille, pour mener à bien ce projet numérique.

C’est un coup de tête dont on lui parlera jusqu’à la fin de sa vie. Antoine Kombouaré restera à jamais associé à son but face au Real Madrid, le 18 mars 1993, en quart de finale retour de la Coupe de l’UEFA (4-1). Un moment inoubliable qui lui a valu le surnom de "Casque d’or". Vingt-neuf après son envol dans le ciel du Parc des Princes, l’entraîneur de Nantes souhaite capitaliser sur sa légende.

Selon Le Parisien, l’ancien défenseur du PSG s’apprête à vendre son célèbre but sous forme de NFT (jetons non fongibles). Ces fameux titres de propriété certifiés et liés à un bien numérique qui cartonnent dans le monde entier. L’idée est née lors d’une partie de golf dans l’esprit de son ami Luc Dayan. "Antoine m’a immédiatement donné son accord, assure l’ancien président de Lille et Lens. Il faut savoir qu’aux USA, les moments de sports en NFT, notamment sur les matchs de NBA, donnent lieu à d’immenses spéculations. C’est un investissement d’avenir."

1993 copies à 125 euros et 11 exemplaires de luxe

Grâce à une société américaine et l’aide technologique d’une entreprise française, le coup de tête de Kombouaré a été reconstitué en 3D. Avec un film d’une dizaine de secondes commenté par le héros lui-même. En référence à l’année du but, 1993 copies vont être proposées à 125 euros. Il y aura également 11 NFT "de luxe" numérotées (avec une sculpture de Kombouaré en 3D) mis aux enchères ce vendredi, le 18 mars, vingt-huit ans après le match mythique face au Real.

Contacté par Dayan, le PSG n’a pas souhaité s’associer à cette opération. Le logo et toutes les mentions relatives au club ont donc été enlevées des NFT de Kombouaré. Persuadé d’avoir trouvé un bon filon, Dayan envisagerait de commercialiser d’autres actions emblématiques par le même biais, dans un futur proche. Et pas que du football. Raï, Abdelatif Benazzi ou Marie-José Pérec auraient été contactés dans cette optique.