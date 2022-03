Real-PSG: pour Kombouaré, Paris "n'a pas respecté son adversaire"

Eliminé de la Ligue des champions après sa défaite 3-1 contre le Real Madrid, le PSG a longtemps semblé avoir la maîtrise de cette rencontre. Le coach de Nantes Antoine Kombouaré estime que les Parisiens n’ont pas respecté leur adversaire.

Dominateur au Parc des Princes et durant une bonne partie de son huitième de finale retour de Ligue des champions face au Real Madrid à Santiago Bernabeu (3-1), le PSG a finalement coulé en fin de match. Les visiteurs avaient fait le plus dur en ouvrant le score via Kylian Mbappé. Mais une erreur de Gianluigi Donnarumma a totalement relancé le Real Madrid. C’est grâce à un triplé de Karim Benzema, que les Espagnols ont réussi à se qualifier pour le tour suivant de la compétition.

Passé chez le club de la capitale en tant que joueur et entraîneur, Antoine Kombouaré, aujourd’hui à Nantes, s’est montré très critique en conférence de presse sur la performance des Parisiens qui se sont "sabordés tous seuls": "Il ne faut pas avoir peur des mots. Le PSG n'a pas respecté son adversaire. Il y a de la tristesse, de la déception, c'est mon club de coeur le PSG. Quand tu respectes ton adversaire, c’est un match que tu dois gagner 3-0, et on n’en parle plus."

Le Kanak estime également que le leader du championnat français était nettement supérieur aux Madrilènes durant la rencontre: "Ils n’ont pas fait ce qu’il faut. C’est un match, tu le joues dix fois, tu le perds une fois. Les regrets, c’est de perdre contre moins fort que soi."

"Je suis triste"

Même s’il est chez les Canaris, Kombouaré reste un supporter du PSG. Comme tous les fans parisiens, l’ancien défenseur a mal vécu cette défaite, considérée par beaucoup comme une énième humiliation dans l’histoire du club en Ligue des champions: "C’est un club français qui est éliminé. C’est mon club de cœur, donc je suis triste."

Malgré cette désillusion, les troupes de Mauricio Pochettino n’ont pas le temps de se reposer. Dès ce dimanche (à 13h), les Girondins de Bordeaux se déplaceront au Parc des Princes. Solide leader en France, le coach de Nantes est curieux de voir comment son ancien club abordera les prochaines rencontres: "La difficulté sera pour eux de voir comment ils vont gérer la fin de la saison."

Avec 13 points d’avance sur Nice, les coéquipiers de Neymar semblent avoir quasiment assuré le titre. Mais la bonne forme des Niçois, et la fébrilité affichée par le PSG ces dernières semaines (deux défaites sur les trois derniers matchs) peuvent laisser penser qu’un retournement de situation n’est pas un scénario si utopique. La rencontre face aux Bordelais sera un premier indice.