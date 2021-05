PSG: Kylian Mbappé s’est fait vacciner contre le Covid-19

Kylian Mbappé a reçu un vaccin contre le Covid-19. Le joueur du PSG l’a annoncé en publiant une photo sur Instagram, alors que les autorités souhaitait faire de lui l’un des ambassadeurs de la campagne de vaccination.

C’est fait, Kylian Mbappé (22 ans) a bien été vacciné contre le Covid-19. L’attaquant prodige du PSG s’est affiché fièrement sur Instagram avec un pansement sur le bras droit, correspondant à l’endroit où il a été piqué. On devine un sourire de satisfaction sur ce visage dissimulé en partie par un masque. L’avenir dira prochainement si son geste inspirera la jeunesse, mais le gouvernement est certainement satisfait du résultat. Les autorités souhaitaient en effet que le joueur du PSG fasse partie des ambassadeurs d’une vaste campagne de vaccination contre le Covid-19.

Vaccination ouverte à tous les adultes à partir du 31 mai

"Je pense qu'à votre âge on écoute plus un copain que le président de la République ou encore moins un médecin comme moi, déclarait le Monsieur vaccin du gouvernement, Alain Fischer, dans un entretien accordé au Parisien, début mai. Quand l'heure sera venue, des spots seront dédiés aux plus jeunes. L'objectif est de faire parler des acteurs, des rappeurs, des sportifs... Mbappé serait l'idéal." Kylian Mbappé a finalement répondu à cet appel du pied, comme espéré, avant même que la vaccination soit ouverte à tous les adultes, sans condition, à compter du 31 mai, soit lundi prochain.

Dans les faits, nombre d'adultes en France, censés devoir patienter, se font déjà vacciner, et depuis plusieurs semaines déjà. Concernant la vaccination, justement, 23.335.997 personnes ont reçu une première injection depuis le début de la campagne, à la toute fin décembre, et 9.738.741 deux injections, selon la Direction générale de la Santé. Le gouvernement vise 30 millions de premières injections à la mi-juin.