PSG: l’échange amusant entre Henry et Mbappé sur son avenir... en Espagne?

Dans un entretien à Prime Vidéo, Thierry Henry a titillé l'attaquant du PSG Kylian Mbappé sur son avenir à travers son excellente maitrise des langues étrangères.

A eux deux, ils "pèsent" 176 sélections en équipe de France, 75 buts, deux Coupes du monde et un Euro. Thierry Henry et Kylian Mbappé, c’est le passé, le présent et l’avenir du foot français. Les deux attaquants stars ont été réunies en début de semaine pour évoquer l’actualité de l’attaquant parisien dans un entretien pour Prime Video. Et aussi son avenir.

Un sujet sensible forcément, alors que le Real Madrid multiplie les appels du pied. Alors l’ex-star des Gunners (qui est aussi passée par là), a trouvé une astuce pour essayer de tirer quelques confidences. "Ton anglais est très bon. Ton espagnol aussi", lui glisse-t-il avec un sourire malicieux. "Oui il est très bon", répond Kylian Mbappé, un peu gêné.

"Tu ne peux pas vouloir être une star internationale et ne parler que français"

Et le numéro 7 du PSG de poursuivre : "C’est parce que j’ai voulu être un grand joueur de foot, et aussi un personnage public et quelqu’un d’important. Aujourd’hui, tu ne peux pas vouloir être une star internationale et ne parler que français. Ça n’a aucun sens. Il faut savoir s’adapter en toutes circonstances. Tu arrives là-bas, tu dois savoir parler." C’est uniquement pour ça, insiste Henry. "Bien sûr, si tu voyages un jour, tu fois savoir parler la langue mais ce n’était pas pour ça. Après, si ça me sert tant mieux", concède Mbappé en riant.

Dans cet entretien, le consultant pour Prime Video demande aussi au Parisien ce qui lui fait peur: "Ne pas gagner, décevoir, glisse Mbappé. Tu es exigeant avec toi-même. Les gens sont exigeants avec toi mais je le suis beaucoup avec moi. Tu as toujours une sur-exigence avec toi-même. Tu te parles à toi-même : "je ne peux pas être comme ça, mal jouer." C’est quelque chose qui t’anime tous les jours quand du prépare le match. Je ne peux pas ne pas bien jouer", conclut l'attaquant parisien.