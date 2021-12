PSG: Mbappé rigole encore de sa première rencontre avec Zidane

Kylian Mbappé (22 ans) a rappelé le souvenir de sa rencontre avec Zinedine Zidane au Real Madrid quand il avait 14 ans. Un épisode raconté dans sa BD autobiographique qui le fait encore bien rire aujourd’hui.

Kylian Mbappé était bien occupé jeudi au lendemain du match nul entre le PSG et Nice (0-0) lors de la 16e journée de Ligue 1. L’attaquant du PSG a accordé une séance de dédicaces de sa BD autobiographique dessinée par Faro. Le livre raconte "toutes les étapes" de sa vie et "pas que les bons moments", confie-t-il au Parisien. Il y a aussi les souvenirs indélébiles comme cette rencontre avec Zinedine Zidane, son idole alors directeur sportif du Real Madrid, dont il se rappelle encore parfaitement quelques années plus tard.

"J’ai 14 ans quand il m’invite à passer du temps à Madrid, se souvient-il dans le quotidien. Pour un enfant de cet âge, c’est un rêve, quelque chose de fantastique. Zidane, c’était et c’est encore l’idole de toute une jeunesse, de tout un pays. Quand il vous accueille comme ça, à 14 ans, que vous n’êtes personne, vous vivez les meilleurs moments de votre vie. C’était unique. Je m’en souviens encore, pour vous dire à quel point c’était marquant."

Il rappelle encore cet épisode au moment de monter dans la voiture du champion du monde 1998. "J’avais peur, déclare-t-il. Je passe de Bondy à Zidane qui m’invite dans sa voiture. Je ne savais pas trop comment m’exprimer. Donc la première chose que j’ai sortie… (il s’arrête). Mais c’était un bon moment."

Il avait demandé à Zidane s'il devait retirer ses chaussures

"Cette première chose" qu’il a sortie, il l'a déjà racontée par le passé et la conte de nouveau dans son livre: il avait demandé à Zidane s’il devait retirer ces chaussures au moment de monter dans le véhicule. "Oui, c’était pour enlever mes chaussures dans la voiture, s’amuse le champion du monde 2018. Mais il ne faut pas trop en dire, sinon ils ne liront pas le livre."