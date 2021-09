PSG: l'idée originale d'Herrera pour déterminer qui doit tirer les penalties

Dans un entretien donné ce samedi à Marca, Ander Herrera a pris la défense de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé, décevants mercredi face à Bruges en Ligue des champions. Il a aussi donné son avis sur la question des penalties.

La situation ne s’est pas encore présentée. Mais comme en équipe de France, la question va rapidement finir par se poser : qui doit tirer les penalties au PSG ? Neymar, Lionel Messi ou Kylian Mbappé ? Depuis son arrivée il y a quatre ans, c’est le Brésilien qui s’en charge le plus souvent, ce qui a pu provoquer quelques tensions par le passé, en particulier avec Edinson Cavani. Tireur désigné, l’ancien Barcelonais laissait jusqu’à présent cette responsabilité à Mbappé lorsqu’il était absent. Le Français en avait raté un en équipe de France en mars dernier face au Kazakhstan, puis lors de la séances de tirs au but en 8e de finale de l'Euro face à la Suisse. Avant l’Euro, il avait laissé entendre qu’il se verrait bien les tirer à la place d’Antoine Griezmann ou de Karim Benzema.

"Je ne sais pas s'ils vont se relayer ou faire un pierre-papier-ciseaux"

Lionel Messi, lui, en a tiré 130 au cours de sa carrière, pour 29 ratés, selon les données de Transfermarkt. Les supporters parisiens n’ont sans doute pas oublié son loupé devant Keylor Navas la saison dernière en Ligue des champions. En attendant de savoir comment cette question sera réglée (ou non) par Mauricio Pochettino, Ander Herrera a bien une petite idée pour mettre tout le monde d'accord.

"La vérité est que ce n'est pas encore arrivé et nous n'en avons pas discuté, mais une chose est claire : je ne vais pas les tirer (rires). Je n'ai que cette certitude. Mais je ne pense pas que ce soit un problème car Ney, Leo et Kylian ont une relation fantastique. Je ne sais pas s'ils vont se relayer ou faire un pierre-papier-ciseaux (rires). Je n'en ai aucune idée pour le moment", a raconté le milieu parisien dans un entretien donné ce samedi à Marca.

Plus sérieusement, il a aussi pris la défense du trio d’attaque parisien, décevant mercredi face au Club Bruges (1-1) en Ligue des champions. "Les cracks sont ceux qui font la différence et gagnent les matchs. Nous, on doit être à leur service, même si je sais qu'ils travailleront comme tout le monde. Mais si on leur demande de toujours faire la différence, on ne peut pas leur demander de faire 13 kilomètres par match. On peut le demander à moi, Wijnaldum, Gueye ou Paredes. Pas à eux", a-t-il insisté. Après leur contre-performance en Belgique, Herrera et les Parisiens voudront signer une sixième victoire de suite cette saison en championnat face à l'OL, dimanche (20h45), au Parc.