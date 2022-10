PSG: pourquoi Neymar n'est pas parti cet été à Chelsea ni à Newcastle, selon la presse espagnole

Newcastle et Chelsea auraient fait des offres pour Neymar cet été, selon El Pais. Le Brésilien n'aurait pas voulu entendre parler des Magpies, mais aurait laissé la porte ouverte aux Blues.

D'après El Pais, Neymar a bel et bien fait l'objet de propositions pour quitter le Paris Saint-Germain cet été et rejoindre la Premier League. Le quotidien espagnol affirme ce mercredi que le numéro 10 était bien sur le marché lors du dernier mercato estival et des offres ont été formulées par Newcastle et Chelsea.

Grâce aux incommensurables fonds saoudiens, Newcastle était vraisemblablement prêt à payer presque intégralement le salaire que le Paris Saint-Germain doit au Brésilien jusqu'à la fin de son contrat en 2027. Soit environ 400 millions d'euros. Ce qui laisse penser que les Magpies étaient prêts à accueillir la star dans le cadre d'un transfert définitif. Sauf que l'intéressé aurait décliné la proposition, en raison du standing trop faible de l'actuel 6e du championnat anglais.

Neymar n'aurait pas fermé la porte à Chelsea

Pour Chelsea, il était question d'un prêt. Toujours selon El Pais, le club londnien a proposé de prendre en charge 10 millions d'euros du salaire annuel de Neymar. Ce qui représente un quart de son salaire à Paris. L'affaire n'aurait pu aboutir en raison notamment de complexités fiscales (liées à la répartition de la rémunération et à la domiciliation fiscale). Mais à l'inverse de l'offre de Newcastle, l'attaquant n'aurait pas fermé la porte aux Blues.

À l'époque, lorsque de premières informations faisaient état d'une volonté du PSG de mettre sa vedette sur le marché des transferts, Thiago Silva avait pris la parole publiquement pour inciter son compatriote à le rejoindre à Londres. "Il faut qu'il vienne", avait lancé l'ancien capitaine parisien.

D'après El Pais, Chelsea serait encore intéressé par Neymar. Désormais, le club serait même prêt à prendre en charge la totalité du salaire (l'offre aurait plafonné à 10 M€ cet été parce que les dirigeants londoniens auraient estimé que le joueur était en surpoids de quelques kilos).