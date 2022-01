PSG: la déclaration enflammée de Macron à Mbappé dans une lettre

Emmanuel Macron, président de la République, a adressé, dans L’Equipe, une lettre à Kylian Mbappé dans laquelle il encense le talent du joueur mais aussi son exemplarité et sa citoyenneté hors des terrains.

Des statistiques, des souvenirs indélébiles et des caractéristiques précises. Emmanuel Macron a sorti la plume pour rendre hommage à Kylian Mbappé dans L’Equipe, ce jeudi dans le cadre d’un sujet sur les personnalités du foot français qui compteront en 2022. Le président de la République a été invité à s’exprimer sur la star du PSG avec laquelle il s’entend bien. Les deux hommes avaient notamment échangé lors d’une vidéo avec les Youtubeurs MacFly et Carlito mais aussi à Clairefontaine avant le départ de l’équipe de France pour l’Euro. Dans une ode au champion du monde, le chef de l’Etat estime que "si Kylian Mbappé a pris une place à part dans le cœur des Français, c’est aussi par son attitude sur le terrain et en dehors".

Il loue son "travail acharné et son "fair-play à toute épreuve". "Loin des dérives qui parfois accompagnent la célébrité, il incarne le calme, l’ambition tranquille, le regard vers les étoiles mais la tête sur les épaules, ajoute Macron. Ainsi Kylian Mbappé n’oublie-t-il jamais de revenir en Seine-Saint-Denis et en particulier à Bondy, là où pour lui tout a commencé."

"Pour la vaccination, contre la violence"

Emmanuel Macron félicite le joueur d’avoir choisi "le risque de l’engagement" de l’attaquant parisien. "Pour la vaccination, contre la violence, en communion avec les émotions du pays: Kylian Mbappé a une conscience rare de son rôle, du poids de ses mots, de la force de ses actes. ‘Je sais que j’ai des droits et des devoirs aussi', déclare-t-il lui-même." Il conclut en louant sa force de caractère après son tir au but manqué face à la Suisse, l’été dernier en 8e de finale de l’Euro.

"Sa capacité à assumer, reconnaître, surmonter et repartir à l’assaut est la signature d’un très grand champion, indique encore le président. Oui, Kylian Mbappé a beau être si jeune, il a épousé l’excellence de son sport en club comme en équipe nationale, il a vécu les expériences les plus extrêmes et il a démontré les qualités des plus grands: lucidité, courage, résistance. Je suis sûr d’une chose: il continuera de nous étonner."