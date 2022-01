PSG: le message fort de Mbappé pour lutter contre le racisme

Au cours d'un entretien avec CNN, Kylian Mbappé est revenu sur les insultes racistes qu'il a subies sur les réseaux sociaux lors du dernier Euro, à l'issue de l'élimination de l'équipe de France face à la Suisse. L'attaquant du PSG se dit blessé par les messages et invite tous les acteurs du football à s'impliquer contre ce fléau.

Il a une voix qui porte et qui compte. S'il s'est exprimé récemment contre une Coupe du monde tous les deux ans, pour défendre principalement la santé des joueurs, Kylian Mbappé s'est positionné cette fois pour combattre le racisme, un fléau qui touche le monde du football.

"Nous les joueurs, nous devons nous impliquer"

Dans un entretien pour CNN, Kylian Mbappé a estimé qu'il faut "commencer par les réseaux sociaux" pour lutter contre le racisme dans le football. "Mais même avant les réseaux sociaux, nous le joueur, nous devons nous impliquer, a jugé Mbappé. Il ne faut pas attendre d'être victime du racisme soi-même pour s'engager."

La problématique est revenue en plein coeur de l'actualité après la dernière finale de l'Euro, où plusieurs joueurs anglais notamment ont été la cible d'attaques racistes à l'issue de la séance de tirs au but perdue face à l'Italie.

Kylian Mbappé a reçu également des insultes racistes sur ses réseaux sociaux après sa tentative manquée lors de la séance de tirs au but lors des huitièmes de finale face à la Suisse.

"C'est dur et ça me fait mal"

"Je fais de mon mieux pour mon pays. Je donne tout ce que j'ai pour rendre les Français heureux, pour que tout le monde soit fier – et avoir ce type de message, vraiment, c'est dur et ça me fait mal", a répondu Kylian Mbappé, qui veut que ces discriminations cessent car "nous sommes dans un nouveau monde."

Par ailleurs, le champion du monde a été invité à donner son avis sur l'organisation de la prochaine compétition au Qatar, pointé du doigt par plusieurs organisations de défense des droits de l'homme. "Le football est pour tout le monde. Le football est là pour donner du plaisir à tout le monde. Personne ne peut dire toi tu peux jouer, toi tu ne peux pas jouer. Le message est toujours le même, donner du plaisir à tout le monde, être ensemble", a répondu Mbappé, dans un message plus global, lui qui se concentre surtout pour réaliser "quelque chose de grand" avec l'équipe de France.