PSG: "La dette est un désastre pour le foot", Al-Khelaifi tacle le Barça (sans le nommer)

A l’occasion d’une conférence sur l’évolution du football ce lundi, le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, a critiqué, sans le citer, le FC Barcelone et les clubs qui creusent des dettes abyssales.

Le PSG et le Barça n’ont pas enterré la hache de guerre. Depuis la remontada au Camp Nou en 2017, les deux clubs entretiennent des rapports tendus et s’écharpent régulièrement par médias interposés. Ce lundi, c’est Nasser Al-Khelaïfi qui a envoyé une banderille au géant catalan.

Dans le viseur du président parisien, la gestion financière de la direction du Barça. Dans le rouge sur le plan financier au point de devoir laisser filer Lionel Messi à Paris il y a un an, le FC Barcelone a vendu de nombreux actifs cet été et s’est endetté afin de pouvoir réaliser un recrutement ambitieux, à l’image de l’arrivée de la star du Bayern Robert Lewandowski pour 45 millions d'euros. Une stratégie épinglée par le patron du PSG qui s’est toutefois privé de citer directement son rival.

"Un danger pour le football"

"Certains clubs ont une dette de 1,8 milliard d’euros, ce n’est pas sain, a déclaré Nasser Al-Khelaïfi lundi lors d’une conférence sur le football (Football Talks). Grâce à Dieu, ce que nous faisons c’est d’avoir zéro dette. Bien sûr, nous avons perdu de l’argent durant le Covid mais nous n’avons rien à cacher. D’autres clubs ont de grosses dettes. Et c’est le risque, le danger pour le football." Et le président du PSG de poursuivre : "Certains sont restés présidents pendant de nombreuses années et sont partis en laissant des dettes à leurs successeurs. Et c’est ce qu’il s’est passé pour des années et des années. C’est le danger pour le football auquel je crois. On doit y faire attention et s’en inquiéter car c’est un grand danger qui peut détruire le foot. On a besoin des règles pour protéger les clubs, pour protéger le foot en Europe du désastre de ces dettes dans ces clubs." A bon entendeur…