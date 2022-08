PSG: la presse brésilienne en remet une couche sur l’attitude de Mbappé après le penaltygate

Kylian Mbappé est apparu agacé lors de la victoire du PSG face à Montpellier, samedi dernier en Ligue 1 (5-2). Avec notamment ce fameux penalty disputé à Neymar. Selon TNT Brasil et son journaliste Marcelo Bechler, l’attaquant français estimerait que certaines promesses qui lui ont été faites lors de sa prolongation ne sont pas tenues actuellement .

Il a suffi d’un match pour que l’encre coule à flot. Bien au-delà de l’Hexagone. Pour sa première sortie officielle de la saison, Kylian Mbappé est apparu clairement agacé lors de la victoire du PSG contre Montpellier, samedi dernier en Ligue 1 (5-2). Sur la pelouse du Parc des Princes, l’attaquant a affiché un regard fermé, des gestes de frustration et une moue boudeuse. Avec en point d’orgue: ce penalty disputé à Neymar, alors qu’il venait d’en rater un quelques instants plus tôt. Le fameux "penaltygate", qui a nécessité l’intervention de Luis Campos et Christophe Galtier dès le lendemain au Camp des Loges. Pour le club de la capitale, l’incident est clos depuis cette réunion entre les deux stars, leur entraîneur et le conseiller sportif.

Mais au Brésil, la presse évoque un malaise plus profond pour Mbappé. Selon TNT Brasil et son journaliste Marcelo Bechler, le champion du monde 2018 serait déçu par la tournure des événements en ce début de saison. Lorsqu’il a prolongé son contrat jusqu’en 2025 au printemps, alors que le Real Madrid faisait le forcing pour le récupérer, le crack de Bondy aurait obtenu la promesse que l’équipe du PSG "serait la sienne". Et il aurait l’impression que ce n’est pas le cas actuellement.

Un accrochage dans le vestiaire après la victoire contre Montpellier?

D’après le média brésilien, Mbappé s’attendait à ce que ses partenaires soient plus à son service sur le terrain, pour être à la finition des actions et avoir moins de travail à fournir à la perte du ballon. Mais cette idée n’aurait pas plu à tout le vestiaire et le n°7 se sentirait de plus en plus isolé. Marcelo Bechler assure également qu’une mauvaise ambiance régnait dans le vestiaire parisien le week-end dernier. Après le succès contre Montpellier, Mbappé se serait accroché avec certains de ses partenaires et il a fallu que d’autres interviennent pour que ça n’aille pas plus loin.

Autant dire que la prochaine rencontre du PSG sera scrutée avec la plus grande attention. Elle aura lieu dimanche soir à Lille (20h45). Les joueurs de Christophe Galtier, déjà seuls en tête du championnat, se déplaceront au stade Pierre-Mauroy pour tenter de confirmer leur entame canon. A voir dans quel état d’esprit se trouvera Mbappé au moment d’arriver dans le Nord.