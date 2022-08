Mbappé, nouveau bouc émissaire de la presse brésilienne

Même si l'incident entre Mbappé et Neymar semble clos, il a fait couler beaucoup d'encre de l'autre côté de l'Atlantique, où la presse brésilienne s'acharne sur la star du PSG et de l'Equipe de France.

Non, le "pénaltygate" survenu lors du match PSG - Montpellier n'est pas une affaire classée, en tous cas, pas au Brésil. Même si la presse auriverde n'a pas toujours été tendre avec Neymar, le chauvinisme est de mise cette fois-ci, et c'est Kylian Mbappé qui en prend pour son grade.

L'histoire entre Mbappé et le Brésil ne date pas de ce week-end et est bien plus ancienne. Il y a plusieurs mois, Kylian Mbappé avait déclaré que le football sud-américain était moins développé que le football européen. Une vision des choses qui était très mal passée outre-Atlantique.

Mbappé jugé arrogant et individualiste

"Mbappé respire l'arrogance et l'individualisme depuis qu'il a signé son nouveau contrat au PSG" titre UOL dans l'un de ses articles. Le média brésilien y cite plusieurs actions qui justifient le titre tout au long du papier: l'action du pénalty raté, l'action où l'attaquant français se dispute le ballon avec le brésilien sur le deuxième pénalty ainsi que celle où il tourne le dos au jeu lorsque Vitinha choisit de servir Messi plutôt que lui.

Sur la chaîne youtube 3 na àrea, le très suivi journaliste Tiago Lefert pointe les mêmes actions que UOL pour cibler l'attaquant parisien: "le masque de Mbappé est tombé, dénonce t-il, il a un comportement différent, bizarre", fait-il référence au but qu'il n'a pas célébré.

Des articles à charge et provocateurs

Si certains ne font que rappeler les faits tels qu'ils les perçoivent, d'autres vont encore plus loin, comme c'est le cas de la chaîne TNT Sports. Dans un live très suivi sur twitch, ils ont posé la question suivante en fin d'émission : "qui est plus ou moins insupportable que Mbappé?", sur laquelle ils ont débattu. S'il est de coutume pour le média de finir de la sorte par une question, celle-ci est particulièrement osée et provocatrice.

Dans le même thème, ESPN Brésil a écrit un résumé du match ayant pour titre : "Neymar apprend à Mbappé à tirer les pénaltys". Un raccourci très provocateur qui ne dit pas grand chose sur le déroulé du match, et qui a plus pour objectif de tacler l'attaquant français.

L'image du champion du monde en prend un coup

Sur le sujet des pénaltys, Globo a réalisé un article beaucoup plus complet et objectif basé sur des chiffres. Ils titrent simplement: "Neymar est plus efficace que Mbappé aux tirs de pénaltys depuis 2017" et une analyse des chiffres. Avec plus ou moins d'objectivité et plus ou moins de véhémence, la presse brésilienne s'est très largement payée Kylian Mbappé tout au long du week-end et en ce début de semaine. Pas sûr que ce dernier, qui accorde beaucoup d'importance à son image, apprécie de voir la sienne être écornée de la sorte dans un des pays du monde qui pèse le lourd footballistiquement.