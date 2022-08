PSG: Neymar-Mbappé, une "non-affaire" réglée dès dimanche par Campos et Galtier

Les images de l'échange entre Neymar et Kylian Mbappé sur le deuxième penalty obtenu par le PSG face à Montpellier, puis les tweets "likés" par le Brésilien sur les réseaux, ont entraîné depuis samedi des discussions en interne. RMC Sport peut ainsi confirmer une réunion avec les deux stars ainsi que Christophe Galtier et Luis Campos dès dimanche.

Pas de temps à perdre. RMC Sport est en mesure de confirmer que ce dimanche - dès le lendemain du match contre le MHSC - s’est tenue une réunion entre Neymar, Kylian Mbappé, Christophe Galtier et le conseiller sportif du PSG, Luis Campos. Au cœur de cet échange, "l’incident" qui a opposé les deux joueurs samedi soir lors du deuxième penalty de la rencontre face à Montpellier (5-2) lors de la deuxième journée de Ligue 1.

Un moment où Kylian Mbappé a voulu montrer une forme de désaccord avec une décision sportive. Dès la fin de la rencontre, un premier cadre du groupe est intervenu: Sergio Ramos. L'international espagnol a voulu rapidement ramener la bonne humeur observée dans le collectif parisien depuis la rentrée.

>> Revivez la victoire du PSG face à Montpellier (5-2)

Galtier et Campos ont voulu clore le dossier rapidement

Pendant la discussion organisée dimanche, Luis Campos a rappelé aux deux protagonistes qu’à aucun moment leur comportement ne devait entraver les performances du collectif. Mais surtout, que s’il y a un désaccord avec un choix sportif, cela devait se régler en interne et non sur le terrain. Le binôme Campos-Galtier tenait à traiter ce sujet dans les plus brefs délais et de façon "juste".

Neymar et Kylian Mbappé ne tenaient pas à surenchérir et ont fini par clore ce qui est jugé comme une "non-affaire" en coulisses. L’attaquant brésilien a aussi admis que son activité sur les réseaux sociaux au lendemain du match pouvait déplaire. Le staff parisien devrait lui définitivement régler ce sujet. Les deux attaquants parisiens se plieront aux décisions prises. Une chose est sûre: la relation entre Neymar et Mbappé sera guettée de très près tout au long de la saison.