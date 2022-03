PSG: la réplique très sèche de Leonardo à Ibrahimovic et Meunier

Anciens joueurs parisiens, Zlatan Ibrahimovic et Thomas Meunier ont récemment pointé un problème de discipline au PSG. Dans les colonnes de L’Equipe, Leonardo, le directeur sportif, a recadré les deux joueurs.

Le PSG et sa cohorte de stars du ballon rond sont régulièrement la cible d’attaques sur la configuration du projet qatari. Y compris d’anciennes têtes d’affiche du club parisien. On trouve au premier rang de ses ex au verbe taquin, Zlatan Ibrahimovic. En octobre dernier, la première grande vedette du PSG version Qatar s’était montrée assez acerbe sur l’équipe parisienne actuelle.

"Paris est-il plus fort qu’à mon époque? Non, nous étions une équipe, aujourd’hui ce n’est pas une équipe, avait lancé le Suédois dans un entretien diffusé par Téléfoot. Peut-être plus tard, j’y crois, mais non ils ne sont pas meilleurs." Leonardo lui-même a été la cible du joueur de l’AC Milan : "Je n’ai rien de personnel contre Leonardo, avait-il confié au Corriere dello Sport. Au contraire je l’aime bien. En effet, c’est lui qui m’a fait venir au PSG. Je ne peux rien lui reprocher mais je connais la différence entre nous: moi, je ne demande pas, j’ordonne."

"Zlatan a essayé plusieurs fois de revenir"

Autre critique venue d’un ancien Parisien, celle de Thomas Meunier : "Paris c’est bling-bling, depuis sa création d’ailleurs, et il faut que ça le reste. Ça doit faire rêver plus qu’autre chose.. (…) Dortmund ça correspond à ce dont j'avais besoin. Un club super professionnel, top 10 européen, qui se bagarre pour la Bundesliga (...) La mentalité est top aussi, on est très loin du bling-bling. Quand tu fais un pas de travers, on te rappelle que tu es dans une ville ouvrière."

Interrogé par L’Equipe sur ce supposé manque de discipline au PSG, Leonardo s’est montré très sec : "Je ne veux même pas répondre. L'indiscipline, elle est où ? Je pense qu'il y a une raison si, à chaque fois qu'un joueur quitte le PSG, il ne peut s'empêcher de parler de nous. Tout le monde veut venir. (…) Zlatan a essayé plusieurs fois de revenir. J'attends encore son interview pour remercier le PSG pour tout ce qu'il a fait pour lui. Le PSG a existé avant et après lui." Suffisant pour faire taire le très bavard Zlatan ?