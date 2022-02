Mercato en direct: Lukuka souhaiterait revenir à l'Inter

Si le mercato hivernal s'est terminé le 31 janvier dernier en Ligue 1 et dans les principaux championnats européens, les clubs préparent déjà la prochaine période des transferts. Plusieurs dossiers, à l'image de ceux de Kylian Mbappé et Erling Haaland, animent déjà le mercato. Toutes les infos et rumeurs du mercato sont à retrouver en direct commenté sur le site et l'app RMC Sport.

Lukaku veut revenir à l'Inter, selon la presse italienne Selon la Gazzetta dello Sport et le Corriere della Sera, Romelu Lukaku veut quitter Chelsea, où il se sent malheureux. Le Belge, recruté 115 millions d'euros l'été dernier en provenance de l'Inter Milan, aimerait revenir chez les Nerazzurri où il a signé deux saisons très complètes. Mais son transfert n'entre pas dans les plans des dirigeants italiens. Parfois critiqué par Thomas Tuchel, Lukaku serait prêt à baisser son salaire pour revenir.



Tottenham: la grande détresse de Conte, prêt à quitter le club Antonio Conte est apparu très marqué après la défaite de Tottenham sur la pelouse de Burnley (1-0) en match en retard de la 13e journée de Premier League ce mercredi soir. Le coach des Spurs, qui restent sur quatre revers sur leurs cinq dernières rencontres de championnat, affirme vouloir faire un point avec ses dirigeants. Et n'écarte pas un départ du club.



"Quatre défaites lors des cinq derniers matchs, c'est la première fois de ma vie que ce type de situation se produit. C'est inacceptable. Je suis venu pour essayer d'améliorer la situation avec Tottenham mais peut-être qu'en ce moment, je ne suis pas assez bon pour l'améliorer"



Désormais, Antonio Conte veut rencontrer sa direction et laisse entendre qu’il pourrait être prêt à s’en aller: "Je veux faire une évaluation avec le club, je dois parler avec lui. Je veux prendre mes responsabilités. Je suis ouvert à toute décision parce que je veux aider Tottenham."



"Haaland est comme une Bugatti", s'emporte un proche furieux des rumeurs Jan Age Fjortoft est un ancien joueur norvégien à la carrière professionnelle honorable. Aujourd’hui âgé de 55 ans, l’ancien attaquant passé par le Rapid Vienne, ou plusieurs clubs anglais est surtout présenté comme un proche de la famille d'Erling Haaland. Pour certains, il en serait même le porte-parole. Et l'ancien buteur norvégien n'a pas apprécié les dernières rumeurs venus d'Espagne sur l'avenir du Cyborg du Borussia Dortmund et un éventuel choix entre cinq courtisans. "S'il vous plaît, arrêtez ces histoires d’accord en 2023, peste Jan Age Fjortoft dans un message sur les réseaux sociaux. Erling Haaland n'est pas une voiture d'occasion que vous pouvez garer quelque part jusqu'à ce que vous en ayez besoin. Haaland est comme une Bugatti que vous utilisez MAINTENANT!!!"



Delort confirme que l'OM et l'OL l'ont approché l'été dernier Invité de l'émission Rothen s’enflamme, ce mercredi sur RMC, Andy Delort a confié qu’il y avait bien eu des approches de l’OM et de l’OL lors du dernier mercato estival. Alors qu’il est questionné sur un intérêt de Marseille, Delort acquiesce. -"Tu nous confirmes que l’OM était sur toi ?" - "Oui, oui". -Lyon aussi ?" - "Il y a eu Lyon aussi, oui. Tu as les bonnes infos", lâche, dans un sourire, celui qui avait finalement opté pour un départ vers l'OGC Nice. Et il ne regrette pas son choix qu'il détaille: "Je suis très content d'être arrivé dans ce club, à ce moment-là”, a expliqué le buteur au micro de Jérôme Rothen. “Avec l'effectif qu'on a et la saison qu'on est en train de faire, je suis très content. Je me sens très heureux. Je sens que le club a envie d'évoluer, de grandir. Tout se passe bien."



Neymar se fait rembarrer par le patron de la MLS Neymar a confié cette semaine, au cours d'un live Twitch avec Ronaldo, qu'il ne serait pas contre jouer en MLS. La réponse de Don Garber, commissaire du championnat nord-américain ne s'est pas fait attendre et a offert une superbe punchline destinée au Brésilien du PSG. "Nous n'avons pas besoin de faire venir de grands noms en fin de carrière parce qu'ils ont décidé de prendre leur retraite en MLS, a lâché Don Garber face à la presse. S'ils ne viennent pas pour jouer et apporter une contribution significative au championnat, en respectant la ligue et les fans, alors nous ne voulons pas d'eux."



