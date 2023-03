PSG: la réponse d'Al-Khelaïfi sur un éventuel intérêt de QSI pour Malaga

Dans un entretien ce vendredi à Marca, Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, s'est confié sur les rumeurs évoquant un intérêt de Qatar Sports Investments, qui souhaiterait racheter des parts du club de Malaga.

L’information était sortie mi-mars dans la presse espagnole. Déjà propriétaire du PSG, Qatar Sports Investments (QSI) serait intéressé par le rachat de Malaga, pensionnaire de deuxième division.

L’idée serait de racheter 51% des parts du club andalou, qui se trouve dans une situation compliquée d’un point de vue financier et sportif (20e sur 22 équipes). Dans une interview donnée ce vendredi au journal Marca, Nasser Al-Khelaïfi s’est exprimé sur le sujet. Sans trop en dire, évidemment.

"Pourquoi pas"

"Dès qu’il y a un club à vendre les gens sont curieux. On est toujours attentifs aux opportunités, c’est un club fantastique dans une situation difficile. C’est compliqué mais s’il y a une opportunité pourquoi pas. Mais la ville de Malaga comme le club sont fantastiques", a déclaré le président du PSG.

"Je ne peux pas dire oui ou non, je ne peux pas dire quelque chose de définitif", a-t-il ajouté. Comme expliqué par RMC Sport, QSI cherche à diversifier considérablement ses investissements cette année, parallèlement à ses récents investissements à Braga et dans le monde du padel. Malaga est un club qu'il a exploré. Mais rien n’est avancé à ce stade. Et de nombreux autres clubs et sports sont à l'étude.

Pour rappel, Qatar Sports Investments – société propriétaire du Paris Saint-Germain depuis 2011 et dont Nasser Al-Khelaïfi est le président – a acquis 21.67% des parts du capital social de la société anonyme sportive (SAD, en portugais) du Sporting Clube de Braga le 10 octobre dernier.