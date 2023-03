PSG : Hicham Karmoussi, l’ancien assistant personnel de Nasser Al-Khelaïfi, porte plainte pour travail dissimulé et harcèlement

D'après nos informations, l'ancien assistant a déposé plainte vendredi pour travail dissimulé. Une plainte contre X, mais qui vise clairement son ancien patron pour qui il a travaillé pendant 10 ans. Dans cette plainte que nous avons pu consulter, Hicham Karmoussi, indique avoir travaillé de 2011 à 2018 au service de Nasser Al-Khelaïfi sans contrat de travail. Il dit aussi avoir été victime d'harcèlement moral.

Il a évolué dans l’ombre de Nasser Al-Khelaïfi pendant deux décennies. Chauffeur, intendant, logistique mais aussi partenaire de tennis, Hicham Karmoussi était l’homme de confiance du président parisien. Les deux hommes, passionnés par la petite balle jaune, se sont rencontrés sur un court de tennis au Qatar. Nasser Al-Khelaifi était alors joueur professionnel dans l’émirat à la fin des années 1990. En 2005, quelques mois après son retour au Maroc, le joueur marocain est contacté par Tamim Ben Hamad Al Thani, actuel émir du Qatar, afin de devenir son entraîneur de tennis particulier. Au fil des mois, Karmoussi se rapproche d’un autre homme proche du pouvoir : Nasser Al-Khelaïfi. Une proximité avec le patron du PSG qui lui permettra de devenir à terme son assistant, selon les faits exposés dans la plainte que BFMTV et RMC Sport ont pu consulter.

Le nom d’Hicham Karmoussi revient très souvent dans l’environnement du club parisien. Ceux qui connaissent le boss du club de la capitale, connaissaient son assistant. Il était du même rang qu’Adel Aref, son directeur de cabinet ou d'Ahmed Bessedik, un proche de ‘NAK’. En 2011, à la suite de la nomination d’Al-Khelaïfi au PSG, le Marocain l’accompagne "en qualité d’assistant à plein temps" mais "aucun contrat de travail n’est toutefois conclu", d’après la plainte envoyée au Procureur de la République de Paris. Ce document expose le "rôle important dans l’intendance quotidienne" de Karmoussi. Toujours selon les dires de l’ancien joueur de tennis marocain, c’est en 2015 que les "conditions de travail et de vie avec M. Al-Khelaïfi" se dégradent. Karmoussi estime que les demandes du président parisien "se faisant de plus en plus incessantes et les horaires de plus en plus intenables". Une forme de harcèlement moral, également pointée dans sa plainte. "Hicham Karmoussi a, pendant des années, travaillé sans contrat ni titre de séjour pour Monsieur Al-Khelaïfi et à un rythme insoutenable. Il entend aujourd'hui dénoncer ce système brutal et cynique", indique maître Antoine Ory, son avocat.

"Je peux t’effacer en un claquement de doigts de la surface de la terre"

Dans cette plainte, Hicham Karmoussi raconte aussi des moments de la vie privée du président du PSG. Comme l'avaient évoqué Libération, Hicham Karmoussi explique qu’il a fait le "ménage" dans le domicile parisien du président du PSG afin d’éviter que des données sensibles ne soient découvertes par la police en cas de perquisition. Cette demande serait intervenue le même jour qu’une perquisition au siège de BeIn Sports. "Il a reçu un appel de Monsieur Al-Khelaïfi, le sommant de revenir à Paris au plus vite afin de ‘nettoyer la maison’ en vue de dissimuler d’éventuelles preuves d’infractions au cas où une perquisition aurait lieu à son domicile", poursuit la plainte. Hicham Karmoussi aurait alors pris l’avion pour Paris afin de "collecter tous les éléments jugés compromettants par son supérieur".

Hicham Karmoussi aurait gardé en sa possession et "sur instruction" de Nasser Al-Khelaïfi, un IPad, un téléphone ainsi qu’une clé USB. Selon Hicham Karmoussi ces documents concernent des "contrats conclus entre M. Al-Khelaïfi et M. Valcke". Dans sa plainte, l’ancien intendant de ‘NAK’ estime qu’il "a brûlé le reste des documents dans la baignoire de l’appartement. Cela a causé un petit incendie, qui a nécessité par la suite des travaux de remise en état". A la suite de ces événements, Nasser Al-Khelaïfi se serait montré "extrêmement menaçant" envers Hicham Karmoussi, lui assénant: "si quoi que ce soit arrive dans cette maison, c’est toi seul qui sera tenu pour responsable", ou encore: "je peux t’effacer en un claquement de doigts de la surface de la terre."

L’arrivée de Tayeb Benabderrahmane dans le dossier

A la suite de cette séquence, Hicham Karmoussi, confie sa crainte sur son avenir. Ça serait pour cette raison qu’il aurait confié les documents en sa possession à Tayeb Benabderrahmane, lors d’une visite au Maroc. Il lui demandera aussi plusieurs services comme le fait de "profiter de son réseau" afin d’obtenir "un rendez-vous à la préfecture en vue de la délivrance d’un titre de séjour". Après une nouvelle interpellation en octobre 2018 à Orly, Hicham Karmoussi aurait mis la pression à Nasser Al-Khelaïfi afin de régulariser sa situation en "dressant un contrat de travail". De cette demande découlera en décembre 2018, la signature d’un CDI avec la société BeIn Sports. Une collaboration qui s’est "achevée en juillet 2020". Hicham Karmoussi était l’homme à tout faire d’Al-Khelaïfi. Il n’avait que très peu (voir aucun) poids sur le club de la capitale.

Ce dossier est hautement sensible pour l’environnement parisien. Il s’ajoute à plusieurs affaires autour du président du PSG depuis plusieurs mois. Début février, trois juges d'instruction du tribunal de Paris ont été désignés pour enquêter sur les accusations d'enlèvement, séquestration et torture d'un lobbyiste franco-algérien, Tayeb Benabderrahmane. Ce dernier vise notamment le patron du PSG Nasser Al-Khelaïfi. Cet homme d’affaires assure que sa détention au Qatar en 2020 est en lien avec les documents sensibles qu’il avait en sa possession. Selon cette plainte consultée par RMC Sport et BFMTV, ces documents auraient été remis au lobbyiste par Hicham Karmoussi.

Détenu en 2020 au Qatar – selon lui de façon arbitraire – Tayeb Benabderrahmane a déposé une plainte avec constitution de partie civile, procédure qui permet d'obtenir quasi-systématiquement une information judiciaire, pour tortures, enlèvement et séquestration. Cette affaire aux multiples branches trouve sa source dans l’information judiciaire ouverte pour trafic d'influence et corruption autour du PSG.

"Vous parlez de criminels professionnels"

Hicham Karmoussi a aussi été auditionné comme témoin en novembre dernier par les services de police de l’office anticorruption. Les enquêteurs mènent actuellement des investigations sur l'attribution du Mondial 2022 au Qatar. "Vous parlez de criminels professionnels, explique Nasser Al-Khelaïfi dans une déclaration transmise à RMC Sport. Ils ont changé d'avocat plus de fois qu'ils n'ont changé leurs histoires et leurs mensonges. C'est la manipulation médiatique. Je suis juste étonné que tant de gens aient considéré leurs mensonges et leurs contradictions comme crédibles - mais c'est le monde des médias dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. La justice suivra son cours – je n'ai pas le temps de parler des petits criminels professionnels."

Selon des sources proches de l’entourage du président parisien, Hicham Karmoussi aurait "tenté aux cours des dernières semaines de faire chanter" Nasser Al-Khelaïfi. Tout en ajoutant que l’ancien intendant de ‘NAK’ aurait "volé des effets personnels à plusieurs dirigeants de football, y compris le propriétaire d'un club de Premier League". "Tous ces individus qui utilisent les médias pour salir Nasser sont des criminels", concluent ces sources proches du patron parisien.