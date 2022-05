PSG: la réponse sèche de Messi à Lewandowski sur le Ballon d'or

Lors de son entretien accordé à TyC Sports, Lionel Messi a répondu aux propos tenus par Robert Lewandowski après la cérémonie du Ballon d’or 2021. Et l’attaquant argentin du PSG a semblé assez agacé en évoquant le buteur du Bayern Munich...

Une réponse froide et piquante. Pour ne pas dire cinglante. Lors de son entretien accordé à TyC Sports, Lionel Messi a été questionné sur la cérémonie du Ballon d’or 2021, qui s’est déroulée en fin d’année dernière à Paris. Au moment de recevoir le septième trophée de sa carrière, l’attaquant du PSG avait rendu hommage à Robert Lewandowski, présent dans la salle. En estimant qu’il méritait de recevoir le Ballon d’or 2020 (annulé en raison de la pandémie de Covid-19). Mais dans la foulée, l’attaquant du Bayern Munich s’était interrogé sur l’honnêteté de cet éloge public. Un sous-entendu qui n’a pas vraiment plus à Messi.

"Chacun dit ce qu’il veut, souffle la star argentine. Évidemment, il (Lewandowski) peut s’exprimer et dire ce qu’il a envie. Honnêtement, je ne partage pas ses propos, mais je n’y ai pas accordé beaucoup d’importance non plus. Laissez-le dire ce qu’il veut, ça ne m’intéresse pas (…) Les mots que j’ai prononcés à ce moment-là venaient du cœur, c’est vraiment ce que je ressentais. J’ai dit qu’il méritait le Ballon d’or l’année d’avant, parce que pour moi il avait été le meilleur. Mais l’année où je l’ai gagné, ce n’était pas le meilleur. Mais il le prend comme il veut." Une mise au point qui intervient à l’heure où le Barça rêve de recruter Lewandowski, qui tente de forcer son départ du Bayern, à un an de la fin de son contrat.

Le mea-culpa de Lewandowski

Pour rappel, voici ce que Messi avait déclaré sur la scène du théâtre du Châtelet le 29 novembre dernier. En s’adressant directement à Lewandowski: "Je veux dire à Robert que c'est un honneur de le défier. Tu mérites ton Ballon d'Or, l'année dernière tout le monde était d'accord pour dire que tu étais le vainqueur et France Football devrait te donner ton Ballon d'Or. J'espère qu'ils pourront te le donner. Il faut que tu l’aies chez toi parce que tu méritais de le gagner."

Dans la foulée, l’avant-centre polonais avait lâché: "J’aimerais que cette déclaration soit honnête, que ce ne soit pas seulement des mots vides". Mais face à la polémique, le n°9 du Bayern Munich avait rectifié quelques semaines plus tard: "Avec ma déclaration, je voulais juste dire que je serais bien sûr très heureux si les vœux de Messi étaient entendus. Je respecte et j’apprécie beaucoup Lionel Messi. Je le félicite une fois de plus d’avoir remporté le Ballon d’or 2021." Un mea-culpa qui n’a visiblement pas suffi à détendre le n°30 du PSG.