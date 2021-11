PSG: Pochettino donne les premiers échos de la blessure de Neymar

Si le PSG s'est imposé sur la pelouse de Saint-Etienne ce dimanche (3-1), dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1, le match a été marqué par la blessure impressionnante de Neymar. Mauricio Pochettino se veut prudent.

L'inquiétude est de mise face à ces cris de douleurs de Neymar, sorti sur civière ce dimanche lors de la victoire du PSG contre Saint-Etienne (3-1), pour la 15e journée de Ligue 1. Les images montrent que la cheville du Brésilien a salement tourné au moment de retomber sur la jambe d'Yvann Maçon, après un duel. Les premières impressions ne sont pas très rassurantes.

"Les images sont impressionnantes"

"Il n'y a pas plus à dire pour l'instant, si ce n'est la douleur qu'il a ressentie à la jambe avec sa cheville qui a tourné. On aura les examens demain et on verra", tempère Mauricio Pochettino en conférence de presse.

Neymar © Capture écran Amazon

Le technicien argentin a toutefois admis, quelques minutes plus tôt sur Amazon Prime Video, qu'il avait été impressionné par le visionnage des images: "Il va falloir voir ça demain mais à la télévision... les images sont impressionnantes. J'espère que ce n'est pas un gros problème et qu'il sera rapidement de retour avec l'équipe. Mais l'action n'est pas belle."

Le PSG est déjà qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions et ne peut plus espérer finir à la première place de son groupe, après sa défaite à Manchester City mercredi (2-1). Le match contre Bruges du 7 décembre a donc une importance relative. Parmi les prochaines échéances des Parisiens en Ligue 1, que pourrait donc manquer Neymar, il y a la réception de Nice mercredi, un déplacement à Lens le week-end prochain et un match contre Monaco le 12 décembre.