PSG: Mbappé va ouvrir le prochain concert des Enfoirés lors d’un "moment fort en émotions"

Selon Le Parisien, Kylian Mbappé devrait être la première célébrité à chanter lors du prochain concert des Enfoirés, qui sera diffusé dans un mois sur TF1. L’attaquant du PSG a profité de son jour de repos, lundi, pour se rendre à Montpellier afin de participer à l’enregistrement.

C’était le rêve de sa mère, Fayza. Et il l’accompli en 2019 lors de sa participation au show des Enfoirés aux côtés de Didier Deschamps, son sélectionneur en équipe de France. Kylian Mbappé était apparu sur scène afin de participer à une chanson avec toutes les célébrités de la soirée organisée à Bordeaux. Une expérience qui a visiblement plu à l’attaquant du PSG. Invité à revenir pour l’édition 2022, la star de 23 ans a accepté malgré son emploi du temps chargé.

Et selon Le Parisien, Mbappé va cette fois être mis en pleine lumière, puisque c’est lui qui devrait ouvrir le concert. Le champion du monde 2018 a profité de son jour de repos, lundi, pour se rendre à l’enregistrement qui s’est déroulé à Montpellier. Il a notamment pu croiser le spationaute Thomas Pesquet et le violoniste Renaud Capuçon. Mais aussi le chanteur Vianney, avec qui il a posé en photo.

"Kylian est bien meilleur chanteur que ce qu’il dit"

En raison des restrictions en vigueur, seuls 2.000 spectateurs ont pu assister au spectacle, qui sera diffusé d’ici un mois sur TF1, au profit des Restos du cœur. Interrogé sur la performance de Mbappé au micro, le journaliste Christian Jeanpierre, qui fait partie de l’organisation, a confié au Parisien: "Je peux juste vous dire que Kylian, comme Thomas Pesquet, est bien meilleur chanteur que ce qu’il dit. On sent que chez les Mbappé, on a vécu en musique (…) Sa prestation est un moment très fort en émotions".