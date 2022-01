PSG: Hakimi va discuter avec Messi et Neymar pour tirer les coups francs

Auteur du but de la victoire du Maroc face au Malawi (2-1) en 8e de finale de la Coupe d’Afrique des Nations mardi, Achraf Hakimi a timidement confié qu’il discuterait avec Neymar et Lionel Messi pour avoir sa chance de tirer les coups francs au PSG.

Achraf Hakimi a brillé mardi soir lors du huitième de finale de la Coupe d’Afrique des Nations entre le Maroc et Malawi (2-1). Il a offert la victoire à sa sélection d’un coup franc splendide en deuxième période après avoir déjà montré son habileté dans cet exercice en première période. Mais sa frappe avait été repoussé par le gardien adverse (28e). Un autre de ses tirs également terminé sur la barre. "On a travaillé à l’entraînement, les penalties aussi, a-t-il confié au micro de Canal+ Sport Afrique. C’est important pour le match. On continue comme ça."

Relancé sur ses chances de tirer les coups de pied arrêts avec le PSG, l’ancien latéral du Real Madrid a évoqué la forte concurrence dans ce secteur de jeu avec Lionel Messi et Neymar. "C’est difficile mais je vais essayer de parler avec Leo ou Neymar", a-t-il souri auprès de son équipier Sofiane Boufal, présent à ses côtés lors de cette interview.

"Je peux essayer mais c’est difficile, il y a tellement de talent dans cette équipe…"

Il a de nouveau évoqué le sujet en conférence de presse. "A Paris nous avons beaucoup de joueurs qui peuvent se charger des coups francs, comme Messi, Neymar, Sergio Ramos ou Kylian Mbappé, é-t-il énuméré. Je peux essayer mais c’est difficile, il y a tellement de talent dans cette équipe… Là je me concentre surtout sur le fait d’aider mon équipe nationale."

Sa performance n’a pas échappé à son partenaire et grand ami du PSG, Kylian Mbappé, qui l’a qualifié de meilleur latéral droit du monde. Le Maroc a désormais rendez-vous en quarts de finale face au vainqueur de la rencontre entre la Côte d'Ivoire et l'Egypte, qui joueront ce mercredi (17h).

"Ce n'était pas un match facile, a reconnu Vahid Halilhodzic , le sélectionneur des Lions de l'Atlas. Après le but fantastique qu'ils ont marqué, encore une fois l'équipe a réagi. Quand vous vous créez autant d'occasions, ça veut dire que l'équipe possède un bon fond de jeu. Elle a joué une des meilleures première mi-temps que j'ai vue à la CAN, et je regarde beaucoup de matches, avec un tel niveau de rythme, dans la construction... Malheureusement il nous manque l'efficacité. Mais les gars n'ont pas lâché, Youssef (En-Nesyri) a marqué, je suis très content pour lui. Je suis toujours resté confiant. On ne dit pas qu'on est les meilleurs, qu'on est les plus beaux, qu'on joue le meilleur football. On est dans la modestie, mais derrière nous il y a beaucoup de travail et de détermination. A chaque match comme ça on est plus fort, on prend confiance."