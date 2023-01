PSG: le carton gigantesque de la billetterie pour le match des retrouvailles Messi-Ronaldo

Le PSG de Lionel Messi ira à Riyad le 19 janvier pour y affronter une sélection composée des meilleurs joueurs des clubs saoudiens Al-Hilal et Al-Nassr, où a été transféré Cristiano Ronaldo. Une affiche qui suscite un énorme engouement.

Il faudra peut-être repousser les murs du King Fahd Stadium de Riyad. D’une capacité de 68.000 places, ce stade doit accueillir le 19 janvier prochain le match que disputera le PSG contre une sélection composée des meilleurs joueurs des deux équipes saoudiennes d’Al-Nassr et Al-Hilal.

Une rencontre amicale - et commerciale - qui verra donc s’affronter Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, fraîchement recruté par Al-Nassr, où il s’est engagé jusqu'en 2025. Une affiche de gala qui suscite visiblement un énorme engouement. Selon les informations de ESPN, les organisateurs ont reçu plus de deux millions de demandes de billets.

Les retrouvailles Messi-Ronaldo

Toutes les places disponibles sont parties "en quelques minutes" au moment de leur mise en vente en début de semaine. De quoi faire de nombreux malheureux alors que Messi et Ronaldo n’ont plus été opposés sur un terrain depuis décembre 2020 et une victoire 3-0 de la Juve au Camp Nou face au Barça en phase de groupes de la Ligue des champions. Ronaldo avait signé un doublé sur penalty.

Pour ces retrouvailles, Ronaldo sera exceptionnellement coaché par... Marcelo Gallardo et non par Rudi Garcia, son entraîneur à Al-Nassr. Libre depuis l’annonce, en octobre dernier, de son départ de River Plate où il passé huit ans (2004-2012) et décroché 14 titres, l'Argentin a été choisi pour dirigé cette équipe saoudienne.

Il s'agira aussi du premier match de Ronaldo en Arabie saoudite. En raison d'une suspension de deux matchs imposée alors qu'il jouait encore avec Manchester United, il n'a pas pu être là contre Al Ta'ee et sera à nouveau absent contre Al Shabab samedi.