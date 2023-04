PSG: le club écrit à ses salariés pour rassurer sur le futur de son stade

RMC Sport a pu consulter un mail envoyé par le PSG à ses salariés concernant le futur de son stade. Alors que les dirigeants parisiens n’ont pas trouvé d’accord avec la mairie de Paris pour la vente du Parc des Princes, ils vont se porter candidats au rachat du Stade de France. Une manière, selon eux, "d’explorer toutes les possibilités".

Dans un mail envoyé à ses salariés, consulté par RMC Sport, le PSG informe et rassure sur le futur de son stade. Le club de la capitale rappelle que "la maire de Paris a récemment fait volte-face et refuse désormais publiquement de céder l'enceinte parisienne (le Parc des Princes, ndlr), ce qui place le Paris Saint-Germain dans une position difficile et nous oblige à étudier d’autres solutions."

Comme indiqué mercredi, le PSG sera bien candidat au rachat du Stade de France. Le dossier devait être déposé avant 12h, ce jeudi 27 avril. "À travers cette démarche, nous souhaitons nous offrir une liberté, celle de pouvoir effectuer, le moment venu, le meilleur choix possible après avoir exploré avec rigueur toutes les possibilités", précise le message envoyé par le club parisien.

"Un stade à la hauteur des ambitions"

Derrière cette avancée, Paris met en avant sa volonté d'avoir un stade à la dimension des enjeux qui le font vivre. Notamment les revenus liés aux droits TV, qui ne sont pas au niveau des rivaux européens. "Notre volonté première est d’enraciner le club pour de longues années dans un stade à la hauteur des ambitions qu’il porte et des émotions qu’il diffuse. Un stade qui incarnera avec chaleur le Paris Saint-Germain du XXIe siècle, offrant à son public passionné des expériences inoubliables", conclut le club de la capitale.