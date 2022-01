PSG: le club reporte son stage au Qatar

Le PSG a choisi de reporter sa tournée hivernale prévue au Qatar du 16 au 20 janvier 2022. Si le club francilien devait s'envoler pour Doha après le match de Ligue 1 contre Brest samedi, le programme est finalement chamboulé.

Voilà une nouvelle conséquence de la crise sanitaire liée au Covid-19. Le club de la capitale acte le report de la tournée d'hiver du PSG au Qatar. Prévu de longue date, le désormais traditionnel séjour à Doha du mois de janvier est reporté "au vu de la situation sanitaire en France", une décision prise par le président Nasser Al-Khelaïfi. L'équipe entraînée par Mauricio Pochettino devait quitter la France après le match contre Brest, ce samedi lors de la 21e journée de Ligue 1, afin de se rendre dans le Golfe pour y préparer la deuxième moitié de saison.

Pas de stage hivernal cette saison?

Après avoir profité des infrastructures d'entraînement à Doha pour y refaire les batteries avant la suite de la campagne 2021-2022, le PSG devait effectuer une escale par l'Arabie saoudite. Un match amical à Riyad face à une sélection composée des meilleurs joueurs des clubs locaux du Al-Hilal Football Club et du Al Nassr Football Club était même au programme.

>> Le parcours du PSG en Ligue des champions est à suivre sur RMC Sport

En raison du calendrier chargé du PSG dans les prochaines, rien n'assure que le club francilien parviendra à trouver un créneau pour se rendre à Doha pour son stage hivernal. Et pour cause, en plus de la Ligue 1 et de la Coupe de France, Paris espère doit rapidement se lancer à l'assaut de la Ligue des champions et des huitièmes de finale, les 15 février et 9 mars prochain, contre le Real Madrid.