Mercato: et maintenant, quelles recrues au Real pour oublier Mbappé?

Repoussé par Kylian Mbappé, le Real Madrid pourrait se mettre rapidement en quête d’un nouvel attaquant de substitution pour compenser la défection de l’attaquant parisien. De Sadio Mané à Robert Lewandowski en passant par Darwin Núñez et Rafael Leão, des noms ronflants et/ou prometteurs sont avancés par la presse madrilène.

A peine le temps de se remettre de ses émotions, que le Real Madrid doit se mettre en ordre de marche. Econduit par Kylian Mbappé, qui a préféré écrire la suite de son histoire à l’encre parisienne, le géant madrilène va péniblement se relever.

Pour ne pas trop se morfondre, prouver aussi qu’il est encore un club qui attire les plus grandes stars du foot, le finaliste de la Ligue des champions 2021-22 garde en tête de frapper fort sur le marché des transferts. N’abandonnant pas l’idée d’attirer une pointure au poste d’attaquant comme l’affirme AS lundi matin, pour accompagner Karim Benzema mais aussi Vinicius et Rodrygo, sur qui le Real mise beaucoup pour le futur.

Salah et Mané, Reds scrutés par la Maison blanche

Le quotidien madrilène avance que le Real Madrid pourrait être tenté par l’idée d’attirer l’un des deux fers de lance de Liverpool, tous les deux en fin de contrat en juin 2023 mais dans des situations personnelles différentes. Mohamed Salah (29 ans) serait l’élément le plus difficile à convaincre, puisqu’une prolongation jusqu’en 2027 est dans les tuyaux, bien qu’elle tarde à se concrétiser sur le bord de la Mersey.

Sadio Mané (30 ans) semble plus proche de la fin de l’aventure au club que son coéquipier, et paraît scruté de près par plusieurs cadors européens en quête de renforts de poids dans le secteur offensif. Le Sénégalais, en course pour le Ballon d’or cette saison, était déjà dans les petits papiers de Zinédine Zidane, rappelle AS. Si Liverpool est bien vendeur, la Maison blanche pourrait bien sauter sur l’occasion.

Núñez à la mode, Leão pour le futur

Darwin Núñez est le dernier buteur en vogue sur le marché européen. En train d’exploser à Benfica, qu’il a hissé jusqu’en quarts de finale de la Ligue des champions (battu par Liverpool malgré un but à l’aller et un au retour de Núñez) avec six réalisations durant la compétition, le meilleur buteur du championnat portugais (26 réalisations, 4 passes décisives) est convoité par les plus grosses écuries. Ciblé par Manchester United et Newcastle, il aurait exprimé son souhait de disputer la C1 la saison prochaine. Egalement suivi par le PSG, assurait The Athletic en avril, l’Uruguayen de 22 ans serait un attaquant sur lequel Madrid pourrait se rabattre.

A moins que ce ne soit Rafael Leão (22 ans), que le média ibérique qualifie de recrue potentielle au profil se rapprochant le plus de celui qu’aurait offert Mbappé. Devenu indiscutable à l’AC Milan, élément prépondérant dans le titre des Rossoneri en Serie A, l’ailier buteur portugais a passé un cap cette saison. Géré par Jorge Mendes, qui dispose de liens très forts avec Florentino Pérez et le Real, Leão serait un élément intéressant pour les prochaines années madrilènes. Seul hic, le prix réclamé par Milan pour l’ancien lillois: 100 millions d’euros.

Lewandowski, plutôt Real que Barça?

"Nous avons déjà eu le cas en 2019 lorsque Robert a flirté avec le Real Madrid, le Bayern connaît bien cette situation." A Sport 1, le président du Bayern Munich Herbert Hainer a rappelé il y huit jours que Robert Lewandowski, autant désireux de quitter la Bavière que désiré par le FC Barcelone, pouvait très bien préférer Madrid à Barcelone. Le Polonais est un grand admirateur de l’institution merengue, tout comme de Carlo Ancelotti, qui l’a eu sous ses ordres une saison en Allemagne.

Selon AS, Lewandowski aurait demandé dès le mois de décembre à son agent de donner la priorité à Madrid en cas d’offre. Si passer d’un crack de Bondy de 23 ans à un vieux roublard de bientôt 34 ans relève de deux stratégies bien différentes, le club madrilène trouverait tout de même en "Lewi" une consolation de très, très haut niveau. Qui a inscrit au moins 40 buts lors des six dernières saisons (55, 48 et 50 au cours des trois dernières).