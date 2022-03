PSG: le communiqué cinglant des Ultras, qui exigent la démission de la direction

Remonté après le fiasco du PSG en Ligue des champions, le Collectif Ultras Paris promet dans un communiqué publié ce samedi de montrer son "mécontentement" dimanche (13h) au Parc des Princes pour la réception de Bordeaux en Ligue 1.

"Direction démission !" Au moins, le message est clair. Dans un communiqué publié ce samedi, le Collectif Ultras Paris (CUP) hausse le ton, appelle à de "véritables changements d’envergure" et confirme des actions dimanche face aux Girondins de Bordeaux (13h) au Parc des Princes. Selon nos informations, le CUP fera ainsi part de sa colère d’abord des banderoles. Le principal groupe de supporters utilisera aussi des fumigènes, alors qu'un boycott partiel de la rencontre est en outre envisagé.

"Nous allons montrer notre mécontentement et nous demandons à tous les amoureux du club présents de s’unir à nos actions sans violence", écrit le groupe de supporters, marqué par le naufrage du PSG face au Real Madrid (3-1) en huitième de finale retour de la Ligue des champions. Des joueurs à la direction, personne n’est épargné.

Al-Khelaïfi directement ciblé

"L’inacceptable et inévitable désillusion que nous annoncions et craignions s’est malheureusement réalisée, peut-on lire. Comment avoir ce mental qui renverse les montagnes quand ta saison semble commencer en février et que tu joues les compétitions nationales à un rythme de sénateurs ? Comment avoir un véritable projet de jeu quand ton effectif n’est qu’un empilement de "stars" peu ou pas complémentaires ? Comment un entraîneur peut être le patron respecté de son vestiaire quand il n’en est manifestement pas le véritable décideur ?"

Les attitudes de certains joueurs sont également pointées du doigt : "Comment avoir l’envie de tout renverser pour le peuple de Paris quand tu te contentes bien souvent de le saluer du point de penalty et que tu as été plus souvent à la Fashion Week qu’à une rencontre avec les représentants de tes propres supporters ?" Nasser Al-Khelaïfi, attendu au Parc dimanche, en prend également pour son grade : "Nous n’avons pas la mémoire courte. Nous savons ce que notre retour doit au président Nasser Al-Khelaïfi, il n’y a ici rien de personnel mais force est de constater qu’il n’est pas l’homme de la situation. La situation du club nécessite désormais une réorganisation complète à tous les niveaux et la présence quotidienne de son président."

A Paris, la fin de saison s'annonce très longue. Eliminés de la Ligue des champions et de la Coupe de France, les hommes de Mauricio Pochettino n'ont plus que la Ligue 1 à jouer. Avec un suspense plus que limité. Avant la 28e journée, ils comptent 13 points d'avance sur l'OGC Nice et 15 sur l'OM.