PSG: plusieurs forfaits confirmés pour Bordeaux, dont Di Maria

Trois jours après l’élimination en Ligue des champions, le PSG s’apprête à retrouver la Ligue 1 avec la rencontre face aux Girondins de Bordeaux ce dimanche (13h). Comme souvent, Mauricio Pochettino ne pourra pas compter sur un groupe au complet, avec notamment l’absence d’Angel Di Maria.

Leader du championnat français avec treize points d’avance sur son dauphin l’OGC Nice, le PSG tentera de conserver sa belle avance face aux Girondins de Bordeaux, ce dimanche (à 13h). Au Parc des Princes, Mauricio Pochettino devra composer a priori sans cinq de ses joueurs.

Rentré en jeu en fin de match face au Real Madrid, Angel Di Maria souffre d’une "lésion aux ischios-jambiers gauches". Les Parisiens n’ont pas communiqué sur la durée de son absence. Tout en indiquant qu’un nouveau point sera fait dans trois jours. En raison d’une "contracture au mollet gauche", Juan Bernat s’ajoute à la liste des blessés.

Forfait depuis plusieurs semaines, Sergio Ramos "reprendra l’entraînement collectif la semaine prochaine." Ecarté du groupe depuis le début de la saison, Layvin Kurzawa a des "douleurs lombaires."

L’annonce d’Herrera sur sa blessure

Souvent aligné dans le onze de départ du PSG en début de saison, Ander Herrera a disparu des radars depuis plusieurs semaines. Sa dernière apparition remonte au 31 janvier lors de la défaite en Coupe de France face à l’OGC Nice

Via un post sur Instagram, ce dernier explique avoir des problèmes avec son œil, qui de base ne devaient pas durer autant de temps: "Je souffre d’une conjonctivite virale qui, selon les médecins, devait durer 2-3 jours et qui entre maintenant dans sa troisième semaine", a-t-il indiqué sur Instagram.

"Je me suis entraîné seul pour rester en forme et aujourd’hui (11 mars) j’ai essayé de rejoindre l’équipe, mais j’ai eu de sérieux problèmes de vue et j’ai dû arrêter. Cela me fait mal de ne pas être avec l’équipe à un moment aussi important. Je travaille avec des spécialistes. Merci encore pour tous vos messages." Dans son point médical, le PSG indique que le joueur de 32 ans pourra s’entraîner "normalement" la semaine prochaine.