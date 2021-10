PSG: le contenu de la lettre enflammée de Mauro Icardi pour Wanda fuite en Argentine

Une présentatrice argentine a dévoilé le contenu de la fameuse lettre qui a permis à Mauro Icardi, l'attaquant du PSG, de reconquérir sa femme et agente, Wanda Nara.

"Nous étions sur le point de divorcer, puis il m'a écrit une lettre comme personne ne m'en avait jamais écrit...". C'est ainsi que Wanda Nara a justifié sa réconciliation avec Mauro Icardi, confirmée ensuite par un baiser relayé sur les réseaux sociaux. Mais qu'a bien pu écrire le joueur du PSG pour reconquérir sa femme, alors que le divorce semblait être la seule issue. Ce mardi, Yanina Latorre, présentatrice de l'émission argentine Los ángeles de la mañana, qui a suivi toute l'affaire de près, a lu quelques lignes de la fameuse lettre qui aurait tout changé pour ce couple au bord de la rupture, précisant qu'il ne s'agissait pas d'une lettre manuscrite, mais d'un long message sur Whatsapp.

"Une fois de plus, je t’ai prouvé que ce que je disais était vrai, je ne t'ai jamais menti, je n'ai rien inventé, j'ai juste commis une erreur. Les signatures sont apposées sur tout ce qui, il y a huit ans, était notre rêve", a écrit Icardi en référence au divorce. "Nous avons réalisé tout ce que nous avions prévu de faire. J'espère que tu pourras en profiter. De mon côté, je serai en paix avec ça, parce que je sais que pour le reste de ma vie, je n'aurai rien à me reprocher."

Les regrets infinis d'Icardi

"Tu t'y prends mal, et très mal, tu ne t'en rends pas compte, a-t-il poursuivi. La seule chose que tu veux, c'est divorcer et j'ai accepté, même si au fond de mon âme c'est la pire chose qui puisse m'arriver. Je ne suis pas une mauvaise personne, je suis quelqu’un de bien et je t'ai été complètement dévoué depuis le jour où nous avons commencé notre relation. Je suis un père formidable. Je donne ma vie pour mes filles et j'en suis fier. Je suis un beau-père formidable qui, dès la première minute, a donné sa vie pour rendre les enfants heureux. Je suis tout cela et personne n'a besoin de me le dire, j'ai juste besoin de le savoir."

"Je ne me soucie pas des choses matérielles. Je t'ai toujours tout donné. Je suis millionnaire et je m'habille chez H&M et Amazon, et tu le sais très bien. Je ne peux pas continuer à supporter tes mauvais traitements, le fait que tu m'ignores... comment peux-tu ? Je ne suis pas une m..., je ne mérite pas ça. Tu as tout gâché à cause d'une conversation de m..., une conversation qui ne signifiait rien pour moi. Une conversation dont tu ne fais qu'envoyer les détails à la presse. Je ne m'attendais pas à ça, mais je suis réaliste et je sais que les gens changent", a ajouté Icardi à propos de ce qui a été rendu public de ses conversations avec Maria Eugenia "China" Suarez.

"Merci pour tout ce que nous avons été, merci pour les deux filles que tu m'as données, merci de m'avoir rendu heureux et de m'être battu, merci pour tout ce que tu as fait, a-t-il conclu. Merci de m'avoir donné le soutien dont j'ai toujours eu besoin, je suis désolé d'avoir tout perdu à cause d'une erreur. J'espère que tu es heureuse, et si tu n'es pas à mes côtés, que tu trouves ta place ailleurs."