PSG: le feuilleton du couple Wanda-Mauro Icardi se poursuit en chansons

Après avoir déjà perturbé l'attaquant argentin la semaine dernière, les problèmes entre Mauro Icardi et sa femme Wanda risquent à nouveau de peser sur les prestations de l’ancien joueur de l'Inter avec le PSG. La compagne du buteur pourrait bien avoir relancé les doutes sur leur couple... en musique.

Il faut bien le reconnaître, le feuilleton Wanda-Mauro Icardi aurait tout d’une comédie hollywoodienne s’il n’avait pas des conséquences directes sur les performances de l’attaquant du PSG. De retour dans le groupe de Mauricio Pochettino pour le Classique face à l’OM ce dimanche, Mauro Icardi a finalement ciré le banc au Vélodrome.

Au même moment, son épouse a semblé vivre sa meilleure vie lors d’une soirée avec des amis à Paris. Et celle qui reste l’agent du buteur argentin en aurait même profité pour faire passer quelques messages à son footballeur de mari via les réseaux sociaux si l’on se fie aux déductions du journal Marca.

Une play-list à double sens

A l’heure où Mauro Icardi ne suit plus que deux comptes sur Instagram, celui de Wanda Nara et celui du PSG, la jeune femme de 34 ans a enchaîné les vidéos sur ce réseau social. Tour à tour dans les rues de Paris, à proximité de la Tour Eiffel ou en voiture, Wanda Icardi a multiplié les références musicales.

Accompagnée de Natacha Eguia, mannequin et compagne du rugbyman du Racing Juan Imhoff, et d’un autre ami, un célèbre coiffeur argentin, Kenny Palacios, Wanda Nara a ainsi chanté 'Si Tú La Quieres' ('Si tu la veux', traduit littéralement) de David Bisbal. Un choix qui a fait sourire dans les pays hispanophones, le chanteur ayant entretenu une relation avec Maria Eugenia "China" Suarez… accusée d’être à l’origine des tensions au sein du couple Icardi.

Histoire d’en remettre une petite couche, Wanda Icardi a ensuite dégainé deux autres titres qui entretiennent le doute sur l’état de son mariage : 'Me imaginaba tú y yo en París' de Ingratax (traduisible par 'Je t’ai imaginé avec moi à Paris') d’abord avant de conclure par une chanson en référence à une relation toxique, qui serait un écho à celle qu'elle entretient avec Mauro Icardi.

Sortez le pop-corn, le feuilleton entre Wanda et Mauro Icardi ne semble pas près de s’achever. Et cela pourrait rapidement devenir problématique pour le PSG et pour Mauricio Pochettino pour le reste de la saison. A moins que la musique n’adoucisse les mœurs comme le prétend le proverbe.