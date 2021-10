PSG: Wanda Nara annonce sa réconciliation avec Mauro Icardi

Via un message posté ce lundi soir sur les réseaux sociaux, l'épouse et agent de Mauro Icardi, Wanda Nara, annonce sa réconciliation avec l'attaquant du PSG après une dizaine de jours de doutes quant à la suite de leur mariage. Elle explique avoir demandé le divorce, avant de changer d'avis à la lecture d'une lettre enflammée du buteur argentin.

Le football français va pouvoir reprendre son souffle. Après une dizaine de jours de déclarations fracassantes, de rumeurs et d'allers-retours en jet privé entre Paris et Milan, le feuilleton Mauro Icardi-Wanda Nara a sans doute trouvé son épilogue ce lundi soir.

Dans un long message posté sur les réseaux sociaux, l'épouse et agent de l'attaquant argentin du PSG officialise la réconciliation du couple.

Elle avait demandé le divorce...

"J'ai été très blessée par ce qu'il s'est passé, écrit d'abord Wanda Nara. Tous les jours, j'ai demandé le divorce à Mauro. Quand il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible, il m'a dit que nous ne pouvions pas continuer comme ça, et que si la séparation était le seul moyen de mettre fin à tant de douleur, alors nous devrions le faire. Nous sommes allés chez l'avocat. En deux jours, Mauro a accepté toutes les conditions et nous avons signé l'accord."

Mais le buteur parisien, combatif, n'avait pas dit son dernier mot. "Le lendemain, poursuit Wanda Nara, il m'a écrit une lettre comme personne ne m'avait jamais écrit: 'Je t'ai tout donné, et j'espère que tu pourras être heureuse car cela me rendrait heureux.'" Des propos touchants, qui ont permis à Mauro Icardi de signer une sorte de "remontada" conjugale, en convaincant son épouse (ou ex-épouse, ce n'est plus très clair) de lui donner une nouvelle chance.





"Là (à la lecture de la lettre, ndlr), j'ai réalisé quelque chose: qu'en possédant tout je n'ai rien si je ne suis pas avec lui, confie Wanda Nara. Je suis sûre que ce mauvais moment que nous traversons va nous renforcer en tant que couple et famille. L'important est que nous ayons tous les deux eu la liberté de mettre fin à nos huit ans d'histoire, mais qu'avec notre âme fatiguée de pleurer, nous nous sommes de nouveau choisis librement." Et de conclure par un message pour le numéro 9 du PSG: "Je t'aime".

Autorisé par le club de la capitale à manquer plusieurs entraînements après sa séparation, Mauro Icardi n'avait pas été jugé psychologiquement en état de disputer le match de Ligue des champions contre Leipzig (3-2), mardi dernier. L'Argentin a fait son retour dans le groupe parisien dimanche soir face à l'OM (0-0), mais n'a pas été relancé par Mauricio Pochettino. Sa dernière apparition remonte donc à la victoire contre Angers (2-1), le 15 octobre.