PSG: le contrat de Mbappé engendre des crispations à Madrid

Après les révélations du Parisien sur le contrat mirobolant de Kylian Mbappé, la presse espagnole, notamment celle proche du Real Madrid, estime que c'est l'argent qui aura eu un impact décisif dans la décision de l'attaquant de rester à Paris. D'autant que le Real n'aurait pas pu se permettre d'offrir un tel contrat en raison des règles en vigueur en Liga.

"Mbappé a choisi l’argent". C’était la théorie de la presse espagnole proche du Real Madrid depuis le début, suite au revirement de situation de mai dernier, quand Mbappé a finalement prolongé avec le PSG, et elle se trouve confortée dans son opinion après les révélations du Parisien. La presse espagnole a mis à profit les informations sur le contrat "exorbitant" de Kylian Mbappé à Paris (on parle de 630 millions d’euros sur trois ans, s’il va au bout de son contrat) pour fustiger l’hypocrisie supposée de l’attaquant parisien.

Proche du Real Madrid, qui pensait avoir la mainmise sur ce dossier à l'époque, As a même eu le temps d’afficher l’information en bas de sa Une ce lundi, entre Dani Olmo et Carlos Sainz, soulignant avec Marca les chiffres "stratosphériques" - ou "astronomiques", c'est selon - compris dans le contrat de Mbappé à Paris. "De l’argent, de l’argent et encore plus d’argent", ironise la célèbre émission El Chiringuito, dont certains de ses chroniqueurs n’avaient pas été tendres avec Kylian Mbappé il y a six mois.

C'est peu dire que la nouvelle fait grincer des dents à Madrid. Car, comme le rappelle Fred Hermel, notre spécialiste du football espagnol, sur Twitter, "jamais le Real n’aurait pu payer autant d’argent à Mbappé. Tout simplement car le plafond salarial fixé par la Liga ne l’aurait pas permis".

Ne souhaitant pas dévoiler les chiffres, alors qu'un journaliste espagnol lui posait la question du sacrifice financier consenti par le PSG pour garder Mbappé, le président du club Nasser Al-Khelaïfi avait déclaré ceci: "L'important, ce n'était pas l'investissement, l'argent comme vous le dites en Espagne (un journaliste espagnol lui avait posé la question). Ce n'était pas le plus important pour Kylian. Le plus important était le sportif, le projet sportif. On veut gagner, c'est tout. Après, l'argent, l'autre club dans votre pays (ndlr, le Real Madrid) peut payer plus que nous ! C'était un choix sportif, pas de l'argent."