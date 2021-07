PSG: "Le meilleur endroit pour continuer à rêver", les premiers mots de Sergio Ramos

Son arrivée au Paris Saint-Germain tout juste officialisée, le défenseur central espagnol Sergio Ramos (35 ans) a exprimé sa joie et ses ambitions sur le site du club et les réseaux sociaux.

C’était un secret de Polichinelle, c’est désormais officiel. Sergio Ramos est un joueur du Paris Saint-Germain. Libre depuis la fin de son contrat au Real Madrid, le défenseur central de 35 ans a signé un contrat de deux ans en faveur du club parisien. De quoi ravir le joueur au palmarès long comme un bras pour qui le PSG est "le meilleur endroit pour continuer à rêver, le meilleur club pour continuer à gagner" comme il l’a tweeté (en français, notamment) avant d’ajouter : "Nous allons tout donner pour aller jusqu’au bout", promet-il.

"Je me remets en question à chaque fois pour repartir de zéro"

Le champion du monde 2010 qui était absent à l’Euro 2021 en raison de sa condition physique a en dit un peu plus sur le site du PSG. "C'est un club qui fait partie du gratin en Europe, c'est un club qui travaille beaucoup pour réussir, avec une belle histoire, a déclaré Ramos. C'est un club jeune mais qui ne cesse de grandir. Il y a de grands joueurs au sein de l'effectif, c'est une chance pour moi de grandir sur le plan personnel et professionnel."

Sergio Ramos tient par ailleurs à rassurer ceux qui pourraient penser qu’il arrive à Paris en terrain conquis : "Je recommence chaque saison avec la même motivation, je me remets en question à chaque fois pour repartir de zéro et avoir la même détermination à chaque fois, et la même envie de gagner. C'est ce que je vais faire ici aussi. Je veux accomplir les choses avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de travail, avec beaucoup d'efforts et avec beaucoup d'engagement. C'est ce qui, je pense, me définit le mieux."

"Apporter de l'expérience et de la maturité"

Et d’ajouter : "Je pense que je peux apporter de l'expérience et de la maturité. Je suis un travailleur, j'aime être constant et avoir le sens du sacrifice. C'est ce que j'ai réalisé pendant toute ma carrière, et j'essaierai de donner le meilleur de moi-même pour essayer de ramener le plus de titres ici." Et tous si c’est possible :"Nous sommes dans un club qui veut tout gagner, rappelle Ramos. Après, le football n'est pas une science exacte, il y a toujours des détails qui font qu'un match se perd ou se gagne... Mais il faut donner le maximum pour avoir l'esprit tranquille, tout donner sur le terrain, c'est aussi ce qui définit cette équipe et ce club, il faut toujours voir les choses en grand. Nous sommes là pour tout donner et gagner."