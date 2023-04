PSG: "On voudrait faire plus", ce que Mbappé a dit à un groupe d'ultras pour leur anniversaire

Kylian Mbappé est venu samedi à la rencontre de la K-Soce Team, un groupe ultra du Virage Auteuil, pour fêter son quinzième anniversaire. L’attaquant du PSG en a profité pour tenir un discours mobilisateur, mégaphone à la main, dans les coursives du Parc des Princes.

C’est l’un des groupes les plus influents du Collectif Ultras Paris. Et il fête ce week-end son quinzième anniversaire. Pour l’occasion, les membres de la K-Soce Team se sont réunis samedi dans les coursives du Parc des Princes, autour d’un barbecue. Et plusieurs joueurs du PSG sont venus saluer les ultras à la fin de leur rassemblement. Kylian Mbappé, Achraf Hakimi et Gianluigi Donnarumma se sont déplacés pour venir échanger avec les ultras qui animent la partie basse du Virage Auteuil.

Vêtu d’un bonnet noir, d’un bas de survêtement et d’un blouson rose saumon, Mbappé en a profité pour s’adresser aux supporters. Mégaphone à la main, le capitaine de l’équipe de France a tenu un discours mobilisateur devant la K-Soce Team, qui a prévu un gros craquage de fumigènes lors du choc contre l’OL, ce dimanche en Ligue 1 (20h45). Au moment de l’entrée des joueurs ou à la 15e minute (en référence à leur anniversaire).

"C’est nous tous ensemble"

"Je parle aussi au nom de tous les joueurs, de tout le club, de ceux qui n’ont pas pu venir, pour vous témoigner l’importance que vous avez pour nous, a lancé Mbappé. On ne peut pas toujours le manifester, malheureusement. On voudrait faire plus, on peut faire plus, on peut toujours faire plus. Mais voilà, vous dire que ce n’est pas nous avec vous, c’est nous tous ensemble. Je sais que cette année n’a pas été la meilleure. On n’a pas répondu aux attentes du club, aux vôtres et aux nôtres aussi. On veut continuer tous ensemble pour bien finir la saison et gagner le championnat."

Un speech accueilli par des applaudissements nourris. Le nom du crack de Bondy a ensuite été scandé et chanté par les ultras présents. Pour le plus grand plaisir du n°7, qui a tapé des mains en affichant un large sourire. Avant de brandir lui-même un fumigène. "Pour moi, ce n’est pas le discours de quelqu’un qui souhaite partir et abandonner le projet du club", a confié à RMC Sport un proche du Virage Auteuil, après ce moment de partage.