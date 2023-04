PSG: Mbappé au mégaphone, Donnarumma et Hakimi présents... des joueurs ont fêté l'anniversaire d'un groupe d'ultras

Selon nos informations, des festivités sont prévues en tribune Auteuil ce dimanche soir pour la réception de Lyon. La K-Soce Team, groupe de supporters parisiens, fête ses 15 ans. Kylian Mbappé, Gianluigi Donnarumma et Achraf Hakimi étaient présents pour célébrer l'anniversaire de ce groupe ce samedi.

A quelques heures d'affronter l'Olympique Lyonnais à domicile pour le compte de la 29e journée de Ligue 1, le PSG doit réagir après la défaite contre le Stade Rennais (0-2) avant la trêve internationale.

Eliminé de la Ligue des champions et de la Coupe de France, le PSG n'a plus que le championnat en cette fin de saison. Les Parisiens comptent provisoirement 6 points d'avance sur Lens, leur nouveau dauphin. Les supporters n'ont eux pas encore fait part de leur mécontentement après nouvel échec en Ligue des champions (élimination en 8e contre le Bayern Munich) et l'élimination contre l'Olympique de Marseille en Coupe de France.

Selon nos informations, ce dimanche soir, en tribune Auteuil, un gros craquage de fumigènes est attendu à l'entrée des joueurs ou à la 15e minute de jeu. La raison est simple, la K-Soce Team, un des groupes de supporters du Collectif Ultras Paris, fête ses 15 ans. Un gros tifo est aussi à prévoir sur l'ensemble du virage.

"Pas le discours de quelqu'un qui souhaite partir"

Samedi midi dans les coursives du Parc des Princes, ce groupe de supporters avait organisé un barbecue pour justement fêter ses 15 ans. A la fin de ce moment entre abonnés, Kylian Mbappé, Gianluigi Donnarumma et Achraf Hakimi sont venus les saluer. L'attaquant parisien, dont le contrat expire en 2024, a pris la parole avec un mégaphone. "Pour moi, ce n'est pas le discours de quelqu'un qui souhaite partir et abandonner le projet du club", a confié un proche du virage Auteuil après cet instant partagé entre joueurs et supporters.