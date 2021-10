PSG: "Neymar a été très mauvais", le Brésilien au coeur des critiques de la presse

Auteur d’une nouvelle prestation décevante dimanche lors de la défaite du PSG sur le terrain de Rennes (2-0), Neymar vit un début de saison très compliqué dans les statistiques et dans l’attitude.

Il ne manquait pas une star ou presque (à l’exception de Ramos, toujours absent) dans la composition du PSG, sur le terrain de Rennes (2-0). Cela n’a pas empêché la première défaite parisienne de la saison. Malgré les "25 minutes de très bonnes qualités" louées par Mauricio Pochettino en première période, le trio Messi-Neymar-Mbappé soutenu par Di Maria n’a pas fait la différence. Mais l’un d’entre eux cristallise les critiques: Neymar.

Neymar "a été très mauvais", s'inquiète un média brésilien

Le Brésilien vit un début de saison très compliqué. Cela se vérifie en statistiques avec un seul but (sur penalty) et deux passes décisives à Metz et contre Montpellier. Son faible rendement interroge en France, mais aussi au Brésil où UOL Esporte s’inquiète du pire début de saison de la carrière de sa star. "Dimanche, le Brésilien a été très mauvais, a raté trop de passes", énumère le journal.

Depuis son arrivée en Europe en 2013, l’ancien joueur de Santos n’avait jamais aussi mal démarré une saison. Il avait même fait mieux, à 21 ans, lors son arrivée au Barça (1 but et 3 passes décisives après sept matchs). Selon les statistiques de SofaScore, Neymar a besoin de 197 minutes pour participer à un but pour le PSG cette année. Un total bien plus élevé que les précédents exercices (61 minutes en 2017/18, 69 en 2018/19, 80 en 2019/20 et 93 en 2021/22). La tendance se confirme dans les occasions crées par match (1,4 et seulement 0,3 convertie).

Les chiffres confirment un ressenti visuel: Neymar ne dégage plus son aisance technique qui en a fait un prétendant Ballon d’or. Raillé pour son embonpoint apparu sur les photos de ses vacances, le Brésilien a perdu son accélération dévastatrice dans les dribbles. Sa technique en pâtit alors qu’elle portait le PSG lors de rendez-vous cruciaux comme le Final 8 en 2020 où face au Bayern Munich en quarts la saison dernière.

Neymar à la fashion week avec Lewis Hamilton et Kylian Mbappé cette semaine © Capture Instagram

Depuis, le niveau de l’ancienne star du Barça a chuté. Le joueur est revenu tard l’été dernier après sa participation à la Copa America avec le Brésil. Il a ainsi manqué une grande partie de la préparation avec le reste du groupe. Ses blessures à répétition et ses déplacements avec la sélection participent certainement à cette fatigue et la nouvelle trêve n’arrangera pas cet état de fait. L’hygiène de vie de la star pose question même si le sujet l’agace. Il avait affiché ses abdominaux retrouvés à plusieurs reprises en début de saison après les photos laissant apparaitre son ventre cet été.

Une prolongation qui ferait grincer des dents

Le Brésilien assume son goût pour la fête et les soirées mondaines. Il s’est encore immortalisé cette semaine à la fashion week en compagnie de Lewis Hamilton et Kylian Mbappé, avant de fêter un anniversaire avec une amie mannequin. Cela reste du domaine privé mais interroge sur le temps de récupération du Brésilien, lié au PSG jusqu’en 2025 depuis sa prolongation en mai dernier. Selon L’Equipe, la durée de son nouveau bail avait d’ailleurs étonné certaines personnes au club.

Dimanche, il a été remplacé à la 76e minute de jeu sans broncher. Mauricio Pochettino ne l’a pas accablé à l’issue du match, préférant retenir la bonne passe de la MCN en première période. Il devra attendre près de deux semaines désormais pour retrouver sa star, engagée avec le Brésil pour un enchaînement de trois matchs. Il manquera le match face à Angers et s’évitera, le temps d’un week-end, les débats sur son état de forme.