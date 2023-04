PSG-Lens: Abdul Samed est fixé sur sa sanction après sa grosse semelle sur Hakimi

La Commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) s’est prononcée ce mercredi sur la sanction infligée à Salis Abdul Samed pour sa grosse semelle sur Achraf Hakimi samedi dernier lors de PSG-Lens (3-1). Le joueur des Sang et Or écope de trois matchs de suspension et manquera notamment les rendez-vous contre Monaco et Marseille.

La Commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) a rendu son verdict. Expulsé samedi dernier à la 19e minute du choc entre le PSG et Lens (3-1, 31e journée), Salis Abdul Samed s’est vu infliger trois matchs de suspension ferme.

Au Parc des Princes, le milieu de terrain de 23 ans s’était rendu coupable d’une grosse semelle au niveau de la cheville d'Achraf Hakimi. Son absence avait grandement handicapé les Sang et Or, qui étaient parfaitement entrés dans leur match face aux coéquipiers de Kylian Mbappé avant de craquer.

Il va manquer les deux matchs cruciaux contre Monaco et Marseille

Alors que Lens, troisième, est actuellement engagé dans une bataille haletante pour une qualification en Ligue des champions, Abdul Samed va manquer les réceptions de Monaco (samedi à 21h) et de Marseille (le 6 mai), ses deux concurrents directs pour la deuxième place.

Au lendemain de son expulsion, l'international ghanéen avait présenté ses excuses auprès de tous les Artésiens pour les avoir "abandonnés" ainsi qu'à Hakimi, assurant ne pas avoir eu de "mauvaises intention". "Ce sont des choses qui arrivent dans le football. Bonne chance pour la suite de la saison", lui avait répondu Hakimi.