PSG-Lens: des Lensois avec ou sans Elye Wahi? Haise donne des indices

Débarqué au RC Lens en provenance de Montpellier pour un transfert record, Elye Wahi sera forcément attendu pour ses débuts sous le maillot du RC Lens. Franck Haise semble conquis par sa nouvelle recrue mais ne devrait pas titulariser l'ancien Montpelliérain ce samedi contre le PSG.

C'est le choc de cette troisième journée de Ligue 1. Les deux premiers du dernier championnat, le PSG et Lens, vont s'affronter au Parc des Princes ce samedi. Une telle rencontre qui arrive assez tôt dans la saison avec deux équipes qui n'ont toujours pas gagné en ce début de championnat. Paris est 11e a classement avec deux matchs nuls tandis que Lens est 14e avec seulement un petit point.

Dimanche dernier, le Racing Club de Lens a frappé un joli coup sur le mercato. Grâce à sa place en Ligue des champions, les Sang & Or ont attiré Elye Wahi, notamment évoqué du côté du PSG, pour un montant de 35 millions d'euros, soit le plus gros transfert de l'histoire du RC Lens. L'attaquant formé à Montpellier débarque dans le Nord pour remplacer Loïs Openda parti après une saison à Bollaert au RB Leipzig.

"Il sera avec nous à Paris et pas pour visiter la capitale"

Après une semaine d'entraînement à la Gaillette, Elye Wahi sera bien dans le groupe pour affronter le PSG selon son coach, Franck Haise: "Il sera avec nous à Paris et pas pour visiter la capitale."

Il semble toutefois compliqué d'imaginer Wahi démarrer le match. L'international espoirs semble un peu court physiquement d'après Franck Haise: " On l'a récupéré cette semaine à l'entraînement. Il faut qu'on le remonte physiquement. Sa préparation a été écourtée avec l'Euro Espoirs. En plus, il était en instance de départ donc n'a pas eu de préparation classique. On a vu les données physiques, on voit bien qu'il en manque un peu par rapport à ce que nous on a fait. Est-ce qu'il est capable de commencer un match ou de le finir, c'est moi qui vait décider. J'ai quelques éléments de réponse."

Si Franck Haise semble trouver Wahi encore un peu juste pour démarrer, le coach lensois semble conquis par sa nouvelle recrue: "On a fait le projet de jeu global avec lui. J'aime beaucoup de choses chez lui. C'est un attaquant complet qui peut prendre la profondeur et qui est juste dans le jeu combiné. Il nous l'a prouvé cette semaine. C'est un finisseur. Il a une spontanéité que les grands attaquants ont aussi."