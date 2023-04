PSG-Lens: Kimpembe chambre fort les Lensois en entonnant le chant "On les a chicotés" au Parc des Princes

Après la victoire décrochée par le PSG face à son dauphin Lens (3-1) ce samedi, dans le choc de la 31e journée de Ligue 1, Presnel Kimpembe ne s'est pas privé de chambrer. Béquilles et micro en main, le défenseur parisien, blessé, a entonné le chant de la victoire des Lensois "On les a chicotés" au milieu de la pelouse.

Le PSG n'avait pas oublié. Battu 3-1 en phase aller le 1er janvier dernier à Bollaert, le club parisien s'est imposé sur le même score ce samedi face à Lens, au Parc des Princes, dans le choc de la 31e journée de Ligue 1. L'occasion de faire gentiment payer le chant des joueurs de Franck Haise.

Kimpembe en mode DJ

Blessé et en béquilles, Presnel Kimpembe a chambré les Lensois en entonnant le traditionnel chant "on les a chicotés" que les joueurs de Lens avaient notamment chanté après leur victoire au match aller. Le défenseur parisien a pris le micro et animé la fin de rencontre devant les supporters.

Presnel Kimpembe qui chambre après PSG-Lens, 15 avril 2023 © Capture écran Canal+ Foot

Les caméras de Canal+ Foot ont ensuite montré Kimpembe quittant le terrain en croisant Seko Fofana et Brice Samba, qui lui ont adressé quelques mots. Mais sans tension, dans la bonne humeur. "Ça montre qu'ils l'avaient en travers de la gorge!", s'est amusé le capitaine du RCL Seko Fofana au micro de Canal+ Foot. Sans rancune.