PSG-Lens: "Le carton rouge est complètement logique", reconnaissent les Lensois

Battus par le PSG (3-1) samedi pour le choc de la 31e journée de Ligue 1, les Lensois n'ont pas cherché à polémiquer sur le carton rouge adressé à Salis Abdul Samed. Pour Franck Haise et Seko Fofana, l'expulsion ne souffre d'aucune contestation.

C’est évidemment le tournant du match. On joue alors la 19e minute de jeu au Parc des Princes. Toujours aussi conquérants, les Lensois viennent de boucler un premier quart d’heure très abouti face à des Parisiens bousculés et parfois recroquevillés dans leurs 30 mètres. Mais tout bascule lorsque Salis Abdul Samed vient couper une tentative de contre amorcée par Achraf Hakimi. L'international ghanéen ne maîtrise pas du tout son geste et commet une grosse semelle sur la cheville d’Achraf Hakimi.

Haise : "Il n'y a pas de discussion"

Aucun doute pour l’arbitre, qui dégaine aussitôt le carton rouge. Plombé par cette expulsion précoce, le RC Lens encaissera trois buts avant la pause, pour s’incliner finalement 3-1 après avoir réussi à sortir la tête de l’eau en seconde période. Un résultat bien sûr frustrant pour les Nordistes, qui espéraient réussir un gros coup dans le choc de la 31e journée de Ligue 1. "Le carton rouge est complètement logique, je savais qu'il y aurait une expulsion, il n'y a pas de discussion sur ce point de vue-là", a reconnu Franck Haise après la rencontre en conférence de presse. "L’expulsion change la donne. C’est dur parce qu’on était très bien rentrés dans ce match, l’adversaire nous craignait et ça se sentait, j’aurais voulu aller au bout de ce match avec les mêmes forces. On a aussi payé des petites erreurs défensives", a ajouté le coach lensois.

Un avis partagé par son capitaine Seko Fofana, qui a livré son ressenti sur les réseaux sociaux de son club : "C’est une situation un peu difficile. Le rouge est mérité. Mais on a montré ce que c’est le RC Lens, avec beaucoup d’humilité et l’idée de se battre avec ses armes. Ça a sûrement été un peu frustrant pour nos supporters. On a montré notre mentalité, notre philosophie. Le RC Lens doit tout le temps jouer comme ça, c’est l’exemple à suivre. Il faut encourager toutes les autres équipes à venir jouer face au PSG, on a été les premiers à le faire cette saison. Ils ont célébré notre musique, ça voulait dire beaucoup de choses. Donc il y a de la fierté."